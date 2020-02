Novosti online | 28. februar 2020. 15:45 > 17:22 | Komentara: 0

Bitka za finale. Novak Đoković i Gael Monfis (Fancuska) će igrati drugi polufinalni meč na turniru u Dubaiju.





Biće to njihov 17. susret, a u dosadašnjih 16 je pobedu odneo srpski igrač.





- Moraću da promenim taktiku, očigledno nije funkcionisalo u prethodnih 16 mečeva - našalio se Monfis uoči novog duela.





Boljeg iz ovog meča u finalu čeka Stefanos Cicipas (Grčka) koji je u prvom polufinalu bio bolji od Danijela Evansa (Velika Britanija) - 6:2, 6:3.





Dešavanja sa meča pratite na sajtu “Novosti”.





DRUGI SET





1:0 - Monfis je pripretio, došao je do 30:30, ali je Đoković dobrim servisima i uz malu pomoć sreće došao do gema. Na tribinama se ori "Nole, Nole".





1:1 - Dupla greška, pa tri asa. Monfis lagano dolazi do prvog gema na svoj servis u drugom setu.





1:2 - BREJK! Novakove muke se nastavljaju. Još jedan užasan gem srpskog igrača. Praktično poklanja brejk protivniku. Monfis posle seta ima i brejk prednosti.





1:3 - Monfis je došao do gem lopte, a onda je mreža bila uz Đokovića. Loptica je dotakla vrh mreže, prevarila Francuza koji je zatim izgubio taj poen (40:40). Novak nije uspeo da dođe do prvih brejk lopti, Gael je potvrdio brejk.





2:3 - Novak konačno uspeva da prekine seriju Gaela i da osvoji gem kojim smanjuje zaostatak u drugom setu. Kako igra Đoković najbolje govori podatak da je napravio 12 grešaka iz forhenda i sedam iz bekhenda...





3:3 - BREJK! Uspeva Novak da dođe do prvih brejk lopti i odmah ih koristi. Imao je tri uzastopne šanse i drugu je pretvorio u izjednačenje.











1:0 - Monfis je bolje započeo meč, osvojio je prva dva poena, pa je došao i do brejk šanse. Novak je uspeo da se izvuče iz te situacije i da dobrim servisima u pravo vreme dođe do gema.





1:1 - Siguran gem Francuza koji se tako “upisuje” na semafor u prvom setu.





1:2 - BREJK! Monfis je veoma agresivan na startu meča, dosta rizikuje, gađa osnovnu liniju i dubokim loptama pravi problem srpskom igraču. Ponovo je došao do 15:30, a nedugo zatim do druge brejk lopte. Uspeo je Đoković da je spasi, a Monfis je podigao publiku na noge bekhend paraleom iz skoka. Imao je Novak nekoliko šansi da uzme gem, nije ih iskoristio, pa je Gael došao do nove šanse da mu oduzme servis. Maratonski gem je završen tako što je Nole poslao lopticu u aut.







1:3 - Monfis je nastavio tamo gde je stao, potvrdio je brejk i to sa samo jednim izgubljenim poenom u gemu.





2:3 - Navijači se odlično zabavljaju u Dubaiju. Novak je pozvao Gaela na mrežu, pa ga lobovao i onda nadmudrivanje na mreži završio sjajnim volej udarcem. Dovoljno da publika ustane na noge i da im aplaudira. Đoković je zatim došao do dve gem lopte, pokušao da iznenadi protivnika servis/volej igrom, ali je Francuz uspeo to da stigne i da odigra maestralno i da dobije aplauz od Đokovića. Uz dosta problema je Srbin na kraju uspeo da uzme gem.





2:4 - Novak je došao do 30:30 na servis rivala, ali nije uspeo da dođe do prvih brejk šansi. Monfis je ponašao način da uzvrati i da osvoji gem.





2:5 - BREJK! Novak nastavlja da greši. Lake loptice šalje u mrežu i poklanja Monfisu nove dve brejk šanse. Tada je odigrao odličan poen na mreži, pa sjajnu forhend dijagonalu za izjednačenje (40:40). Međutim, bekhend dijagonalu šalje u aut i daje protivniku novu priliku. Drop-šot je završio u mreži, Fracuz ima dva brejka prednosti i na gem je do osvajanja seta.







2:6 - Monfis je potvrdio sve ono dobro što je uradio u prethodnim gemovima. Osvojio je osmi gem i došao do vođstva u setovima za 46 minuta igre.