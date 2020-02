N. St. | 28. februar 2020. 15:45 > 18:46 |

“ Nikad ne potcenjujte srce šampiona”. Mnogo puta je ta izreka upotrebljena, a sada je Novak Đoković to pokazao i na pravom primeru. U polufinalu turnira u Dubaiju.





Bio je daleko od najvišeg nivoa igre, mučio se, suočavao se sa tri meč lopte i na kraju 17. put u isto toliko mečeva uspeo da slomi Gaela Monfisa (Francuska) - 2:6, 7:6 (10:8), 6:1.





Imaće Francuz za čim da žali pošto je imao set i brejk prednosti (2:6, 1:3) i izgledao je nezaustavljivo. Srbin je tada uspeo da pronađe način da vrati brejk i da zaigra znatno bolje, pre svega sa manjim brojem grešaka. Propustio je Đoković pet set lopti u završnici seta, pa je meč otišao u taj-brejk. Monfis je sve vreme pravio duže pauze između poena, pokazivao da je umoran...





Odlučujući gem je doneo mnoštvo mini-brejkova, da bi Monfis došao do tri meč lopte (3:6). Đoković je osvojio četiri poena u nizu, propustio dve set lopte, ali je treću pretvorio u izjednačenje u setovima.





U trećem setu je viđena igra mačke i miša. Monfis je ušao u probleme sa grčevima, sve teže se kretao, Đoković je sve to umeo da kazni i da dođe do pobede.





Moraće srpski teniser da pruži znatno bolju partiju u finalu. Tamo ga čeka Stefanos Cicipas (Grčka). Njih dvojica su do sada odigrali četiri meča i rezultat je nerešen (2:2).





TREĆI SET





0:1 - Monfis treći set započinje kako je želeo, osvajanjem prvog gema.





1:1 - Perfektan gem Đokovića. Verovatno i najbolji gem za srpskog igrača na meču, bez izgubljenog poena ga je osvojio.





2:1 - BREJK! Đoković pravi brejk bez izgubljenog poena i dolazi do vođstva u trećem setu.





3:1 - Potvrdio je Novak Đoković brejk, osvojio novi gem i dodatno se približio pobedi. Monfis za to vreme pokazuje da ima probleme i sa grčevima.





4:1 - BREJK! Monfis se sve teže kreće, Đoković sve to koristi i drugi put oduzima servis protivniku.





5:1 - Uzeo je Monfis medicinski tajm-aut, otišao do svlačionice gde mu je ukazana pomoć, ali to nije dalo rezultat. Novak je bez izgubljenog poena osvojio gem i došao na korak do trijumfa.





6:1 - Osvojio je Novak prvi poen u gemu, da bi Novaku onda pukla pertla na patici. Napravio je malu pauzu kako bi zamenio desnu patiku. Potom je završio posao i prošao u finale.











DRUGI SET





1:0 - Monfis je pripretio, došao je do 30:30, ali je Đoković dobrim servisima i uz malu pomoć sreće došao do gema. Na tribinama se ori "Nole, Nole".





1:1 - Dupla greška, pa tri asa. Monfis lagano dolazi do prvog gema na svoj servis u drugom setu.





1:2 - BREJK! Novakove muke se nastavljaju. Još jedan užasan gem srpskog igrača. Praktično poklanja brejk protivniku. Monfis posle seta ima i brejk prednosti.





1:3 - Monfis je došao do gem lopte, a onda je mreža bila uz Đokovića. Loptica je dotakla vrh mreže, prevarila Francuza koji je zatim izgubio taj poen (40:40). Novak nije uspeo da dođe do prvih brejk lopti, Gael je potvrdio brejk.





2:3 - Novak konačno uspeva da prekine seriju Gaela i da osvoji gem kojim smanjuje zaostatak u drugom setu. Kako igra Đoković najbolje govori podatak da je napravio 12 grešaka iz forhenda i sedam iz bekhenda...





3:3 - BREJK! Uspeva Novak da dođe do prvih brejk lopti i odmah ih koristi. Imao je tri uzastopne šanse i drugu je pretvorio u izjednačenje.





4:3 - Novak se vratio! Đoković je posle napravljenog brejka odigrao skoro savršen gem za prvo vođstvo u setu.





4:4 - Monfis prekida seriju srpskog asa i dolazi do izjednačenja.





5:4 - Kakva majstorija Đokovića. Odličan skraćeni volej Novaka, Monfis je uspeo da stigne, ali se ujedno i okliznuo. Srbin ga je odmah pitao da li je sve u redu i dobio je “prst na gore”. Novak je zatim pokazao da se u potpunosti vratio u meč i došao je na gem do seta.





5:5 - Novak je zamalo došao do izjednačenja u setovima. Novak je osvojio prva dva gema, da bi Monfis uzvratio istom merom i to pošto je Đoković iz "špage" pokušao da vrati lopticu. Dovoljno za aplauz sa tribina. Monfis je zatim laganu lopticu poslao u mrežu i dao protivniku set loptu. Novak je zatim vratio poklon, forhend je poslao u mrežu za izjednačenje (40:40). Nedugo zatim je Srbin došao do nove brejk šanse i poslao forhend u aut...Monfis potom osvaja dva naredna poena i dolazi do izjednačenja.





6:5 - Odličan servis gem Đokovića. Ponovo je prebacio pritisak na protivnika.





6:6 - Igraće se taj-brejk! Monfis je posle skoro svakog poena u meču pravio duže pauze, izgledalo je kao da je baš umoran. Novak je došao do brejk lopte, Monfis je spasio drop-šotom, da bi potom poslao lopticu u aut. Još jedna duga razmena, Novak greši, Monfis ponovo pravi dugu pauzu i deluje da jedva stoji na nogama. Usledila je nova, treća brejk lopta. Monfis je i tu spasao dobrim servisom. Sudija je pozvao aut na as udarac Monfisa, Đoković je prišao i pokazao da je bila dobra lopta. Gael je tada aplaudirao Noletu i pozvao publiku da učini isto. Potom je osvojio gem i zakazao taj-brejk.





7:6 - Prvih pet poena u taj brejku i isto toliko mini-brejkova. Monfis majstorskim forhendom dolazi do prednosti (2:3). Prvi je poen na svoj servis osvojio Francuz, ali je naredni poen izgubio (3:4). Monfis je zatim osvojio oba poena na servis Đokovića i došao do tri meč lopte (3:6). Kod prve je forhend poslao daleko u aut, da bi potom napravio novu grešku i kod druge, usledili su Novakovi servisi (5:6). Sjajan servis i novo izjednačenje (6:6). Forhend uz liniju, pa novi forhend po dijagonali za set loptu Srbina (7:6). Monfis odgovara as udarcem posle čega Đoković pravi mini-brejk i dolazi do set lopte na svoj servis (8:7). Poslao je lopticu u aut, pa potom osvojio poen i došao do nove, osme, set lopte, ponovo na servis protivnika (9:8). Dupla servis greška Gaela, Novak je izjednačio (10:8).







Foto: AP







PRVI SET





1:0 - Monfis je bolje započeo meč, osvojio je prva dva poena, pa je došao i do brejk šanse. Novak je uspeo da se izvuče iz te situacije i da dobrim servisima u pravo vreme dođe do gema.





1:1 - Siguran gem Francuza koji se tako “upisuje” na semafor u prvom setu.





1:2 - BREJK! Monfis je veoma agresivan na startu meča, dosta rizikuje, gađa osnovnu liniju i dubokim loptama pravi problem srpskom igraču. Ponovo je došao do 15:30, a nedugo zatim do druge brejk lopte. Uspeo je Đoković da je spasi, a Monfis je podigao publiku na noge bekhend paraleom iz skoka. Imao je Novak nekoliko šansi da uzme gem, nije ih iskoristio, pa je Gael došao do nove šanse da mu oduzme servis. Maratonski gem je završen tako što je Nole poslao lopticu u aut.







1:3 - Monfis je nastavio tamo gde je stao, potvrdio je brejk i to sa samo jednim izgubljenim poenom u gemu.





2:3 - Navijači se odlično zabavljaju u Dubaiju. Novak je pozvao Gaela na mrežu, pa ga lobovao i onda nadmudrivanje na mreži završio sjajnim volej udarcem. Dovoljno da publika ustane na noge i da im aplaudira. Đoković je zatim došao do dve gem lopte, pokušao da iznenadi protivnika servis/volej igrom, ali je Francuz uspeo to da stigne i da odigra maestralno i da dobije aplauz od Đokovića. Uz dosta problema je Srbin na kraju uspeo da uzme gem.





2:4 - Novak je došao do 30:30 na servis rivala, ali nije uspeo da dođe do prvih brejk šansi. Monfis je ponašao način da uzvrati i da osvoji gem.





2:5 - BREJK! Novak nastavlja da greši. Lake loptice šalje u mrežu i poklanja Monfisu nove dve brejk šanse. Tada je odigrao odličan poen na mreži, pa sjajnu forhend dijagonalu za izjednačenje (40:40). Međutim, bekhend dijagonalu šalje u aut i daje protivniku novu priliku. Drop-šot je završio u mreži, Fracuz ima dva brejka prednosti i na gem je do osvajanja seta.







2:6 - Monfis je potvrdio sve ono dobro što je uradio u prethodnim gemovima. Osvojio je osmi gem i došao do vođstva u setovima za 46 minuta igre.







Foto: AP