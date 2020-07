Novosti online | 11. jul 2020. 13:22 | Komentara: 0

Prelazak Nemanje Dangubića u Partizan izazvao je dosta polemike u srpskom košarkaškom svetu. Nekadašnji košarkaš Bajerna, Estudijantesa, Crvene zvezde i Mega Bemaksa, od naredne sezone nosiće dres večitog rivala.

Sigurno da nije bilo lako doneti ovu odluku, a još teže će biti potencijalnom reprezentativcu Srbije kada ukrste koplja crno i crveno-beli.