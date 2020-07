Beta | 09. jul 2020. 15:27 | Komentara: 0

Novi trener košarkaša Partizana Vlado Šćepanović rekao je da mu se ostvarila jedna od najvećih životnih želja preuzimanjem ekipe i najavio žestok rad i borbu za najbolje rezultate.



Šćepanović je rekao da nije čovek za reči i obećanja, već da želi da se predstavi kroz naporan rad na terenu uz citat pisca Mešu Selimovića: "Ono smo što radimo, a nismo ono što mislimo i pričamo".





Upitan kako će Partizan izgledati naredne sezone, Šćepanović je rekao da je dobro što je veći deo ekipe na okupu.

- Bio sam u nekoliko navrata u Partizanu, jedna od najvećih životnih želja mi se upravo ostvarila. Velika mi je čast i zadovoljstvo da budem prvi trener, to je velika obaveza. Mogu samo da poručim da će nas čekati krv, suze i znoj. Nezahvalno je obećavati bilo kakve rezultate, ali zna se ko je Partizan i šta je Partizan i gde Partizan treba da bude - rekao je Šćepanović na predstavljanju.Šćepanović je potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. On je na klupi zamenio Andreu Trinkijerija, koji je raskinuo ugovor, a prethodno je bio njegov pomoćnik.- Tu sam na poziciji na kojoj su bili veliki treneri, velika imena i to je neopisiva čast i zadovoljstvo. Zahvalan sam upravi koja mi je dala mogućnost i poverenje. Mnogi sanjaju ovu poziciju, a nemaju tu privilegiju. Velika su očekivanja, moja, u klubu i onih koji ga vole - naveo je on.- Gro ekipe je na okupu, niste u mogućnosti da drastično menjate bilo šta, pogotovo stil i filozofija koja pravi rezultate treba da ostanu na snazi. Ali, u svakom slučaju, ne želim da kopiram druge, imam svoje poglede na košarku i filozofiju. U skladu sa kvalitetom igrača praviće se igra Partizana. Nadam se da će to biti jedna vrsta filozofije koju će svi želeti da gledaju i koju će svi zavoleti - naveo je on.Novi trener crno-belih rekao je i da će se razgovarati sa kapitenom Novicom Veličkovićem, Nemanjom Gordićem, Stefanom Birčevićem ali i pojedinim igračima koji su bili na pozajmicama i da će posle toga biti odlučeno ko će ostati. On je istakao da "na sve njih ozbiljno računa".Na pitanje šta bi smatrao uspehom, Šćepanović je rekao da je Partizan klub velikih rezultata i da su ambicije uvek najviše. On je istakao da se nije dvoumio da li da preuzme posao.- Na nama je da damo sve od sebe, a za šta će to na kraju biti dovoljno videćemo. Ali uvek imamo obavezu da idemo na najveće rezultate - dodao je nekadašnji igrač Partizana.Upitan da li oseća pritisak, on je rekao da zna da neće biti lako, ali da je naučio kroz život i sport da se nosi sa time. U vezi sa tremom, Šćepanović je rekao da uvek postoji pozitivna trema koja motiviše i drži 100 odsto koncentraciju i dodao da ako neko nema strah - nije ga briga šta će na kraju da bude.Tokom karijere Šćepanović je radio sa slavnim trenerima i rekao je da mu je to mnogo pomoglo.- Imao sam privilegiju da radim sa samom elitom trenerskog posla, od Duleta (Vujoševića), preko Željka (Obradovića), sa Karijem Pešićem i Trinkijerijem. Sam pomen njihovih imena govori kakva je to privilegija - dodao je on.Uprkos navodima medija, u Partizanu će ostati profesor Vladimir Koprivica koji će biti zadužen za fizičku spremu igrača, a u stručni štab se vraćaju Dejan Mijatović i Aleksandar Matović. Šćepanović je rekao da su to veliki Partizanovci i profesionalci u koje ima neograničeno poverenje.Predsednik Partizana Ostoja Mijailović rekao je da se uprava nije dvoumila kome da ponudi posao, iako je bilo mnogo ponuda. On je istakao da Šćepanović ima punu podršku svih u klubu.- Kada je pre nešto više od 10 dana gospodin Trinkijeri doneo odluku da neće biti naš trener, ona nas je okrenula ko će biti. Od 2018. godine svi smo budno pratili rad stručnog štaba i od početka sam imao osećaj da će Šćepanović jednoga dana biti trener Partizana. Nismo puno ni tragali, bilo je puno ponuda raznoraznih menadžera, ali od dana kada smo ostali bez prvog trenera, ljudi u klubu i ja smo bili za opciju da Vlado Šćepanović bude trener - rekao je on.- Bilo je vreme da Partizan dobije trenera koji je čistokrvni Partizanovac, trenera koji će dati sve od sebe da nastavimo tamo gde smo stali 15. marta. Mi više za tom situacijom ne žalimo, već tražimo načine, borimo se i idemo napred. Bilo je jako važno i uspeli smo, iako je bilo puno pritisaka sa raznih strana da nam se rasturi ekipa koja je pravila rezultate prošle sezone. Uspeli smo u velikoj meri, zapravo skoro celu ekipu da sačuvamo za sledeću godinu - dodao je predsednik crno-belih.On je pozvao navijače da veruju u odluku kluba i da podrže Šćepanovića.