Na Malom Kalemegdanu novinare su okupili predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović i trener Dragan Šakota kako bi rezimirali sezonu koja je završena pre vremena i bez konačnog plasmana.





"Konferenciju smo zakazali da bismo vam preneli informaciju da gospodin Š akota neće više biti trener Zvezde", rekao je Nebojša Čović kao još jednu temu skupa . "Moram da kažem da je došao u najtežem momentu. Imali smo tada mnogo razgovora sa raznim trenerima, mnogi tada nisu hteli na klupu, a sada bi možda hteli, neki nisu mogli jer su bili pod ugovorima, a jedan deo trenera se plašio da dođe u Zvezdu"

Ali u ovoj priči se krenulo redom, pa se prisutnima prvi obratio Nebojša Čović.







Sezona je prekinuta usled pandemije virusa korona i nemogućnosti da se nađe bezbedno rešenje ABA i Evrolige za njen nastavak.



" Žao mi je što se sezona ovako završila, jer sam siguran da bi u završnici ABA i domaće lige Zvezda sigurno uzela dva trofeja da se sezona nastavila. Počeli smo da rastemo i u Evroligi, ostalo je šest kola i dobar raspored gde je jedan od klubova bio Real iz Madrida, koji je jači od nas, dok su ostali tu negde. Nemamo nikakav osećaj da je nama nešto poklonjeno. Da li je to umetnost ili nije zaključite sami. Mi smo napravili nešto što su bili naši ciljevi u okolnostima u kojima smo se našli. Nije bilo lako. Bilo je trenera koji su se plašili da dođu. Zahvaljujem se Šakoti, mi ćemo ostati u kontaktu i u saradnji. Postoji ponuda naša njemu da ostane u klubu kao deo stručnog tima. Rad sa njim za mene je bilo veliko iskustvo. Radio sam sa mnogim trenerima, ali za kratko vreme sam odlično sarađivao i mnogo naučio od njega", rekao je Nebojša Čović istakavši da mu je žao što dolazi do rastanka i naglasio mu da su mu vrata Crvene zvezde zauvek otvorena.



Koji su to treneri koji su se bojali da preuzmu Crvenu zvezdu?



"Normalno je da kada dolazite u Crvenu zvezdu imate određenu dozu straha. To nije dolazak na početak sezone, nego na sredini uz velika očekivanja navijača. Ko ima strah ne mora ni da dolazi ovde. Ko ne može da se nosi sa pritiskom koji Zvezda nosi ne mora da dolazi. To i nama čini brigu da ne ugrozimo karijere mladih trenera. Sa Šakotom smo se dogovorili posle prvog razgovora. Znao je i situaciju i očekivanja. Stabilizovali smo ekipu i naše pozicije u takmičenjima", rekao je Čović





Reč je dobio i trener Dragan Šakota.



"Bio je veliki izazov da prihvatim poziv i da se vratim u Crvenu zvezdu 14 godina kasnije. Našao sam zajednički jezik sa svima, a naročito sa predsednikom Čovićem. Ne pamtim da sam sreo tim koji je kao ovaj bez zamerki u disciplini, nije bilo nezadovoljnih. Bio je to težak period gde su igrači odlazili, neki dolazili. Ostali smo bez Filipa Čovića, jednog sjajnog igrača. Kada sam došao bilo je mnogo posla da se stvari adaptiraju. Morali smo da menjamo sastav. Bili su mnogi problemi kako da se dođe do najbolje igre. U završnici smo delovali dobro. Nismo srećni što se ovako sve završilo. Ovo je mučan period kroz koji smo prošli, na nivou celog sveta. U svojoj karijeri nisam doživeo da se sezona ovako završi",



Rekao je Šakota da odlazi iz kluba zadovoljan i da sam misli da je vreme da na klupu Zvezde dođe neko mlađi.







"Samo sam se u AEK vratio posle 15 godina i sada u Crvenu zvezdu posle 14. To je dobro za karijeru. Odlazim smatrajući da je dogovorena misija završena. Lično smatram da je vreme da na moje mesto dođe neko mlađi sa drugačijim ambicijama. Uglavnom su razlozi za ovakve rastanke neki problemi, ali ovog puta ne. Odlazim zadovoljan i biću na relaciji i u komunikaciji sa svima. Sa najvećim emocijama odlazim iz kluba", rekao je Šakota.



Postoje li razlike rada u nekih 40 klubova u kojima ste radili i rada u Crvenoj zvezdi?



"Velika je razlika raditi na našim prostorima i u drugim klubovima. Moj početak karijere je vezan za jedan klub, doveo sam ga do prve lige posle 16 godina rada. Reč je o Zadru, koji je sada inostranstvo. Ali tada ta liga je bila najjača u Evropi i naše ekipe su davale šampione. Onda sam krenuo dalje u inostranstvo. Tamo je druga borba kada razmišljaš o karijeri , egzistenciji i rezultatima. Ja sam neko ko je uvek mislio na igrače, naročito dok sam radio ovde. U našim klubovima postoje baze domaćih igrača. Ovde sam imao sedmoricu iz inostranstva, ali sam radio na treninzima sa po 10, 15 igrača iz baze".



Uvek je nezahvalno izdvajati igrače imenom i prezimenom, ali Dragan Šakota je izdvojio jednog:



"Nije možda uobičajno ali moram da kažem da je Branko Lazić igrač koji je mene oduševio. Ima i onih koji su talentovaniji od njega. Međutim, on je onaj koji je potreban timu i na koga uvek možeš da se osloniš. Svako je u ovom timu znao svoju ulogu. Najbolji je onaj igrač koji od velikog broja utakmica najviše odigra dobro. Niko ne može da igra stalno dobro. Konkurencija je bila jaka".



Interesovalo je novinare da li je Dragan Šakota imao osećaj straha kada je dolazio, usred sezone, u Zvezdu.



"Nebojša priča o strahu ja mogu da kažem da ga ja ne osećam ni jednog trenutka. To su godine trenerskog rada. Uvek se nadaš, želiš, imaš osećaj neizvesnosti, ali ja ne pamtim kada sam osetio strah. Ja u karijeri nisam osvojio samo trofej Evrolige. Nisam došao u Zvezdu da bih taj cilj ostvario. U našim dogovorima nije bio dogovor ni da uđemo u prvih osam", rekao je Dragan Šakota.



O ciljevima Crvene zvezde govorio je i Nebojša Čović.





"Ono što mi kao uprava postavimo kao cilj je za nas realno. I mi bismo voleli da osvojimo Evroligu, ali to nije bila naša ambiciju. Međutim, krenula je neka drugačija medijska kampanja, čak i plaćena, kako smo mi ovakvi i onakvi. Mi znamo odakle sve to ide. Ali da ne mešamo sada te loše stvari u ovu priču. Naš cilj je i da koristimo našu bazu igrača kojih ima mnogo. Zvezda će igrati Evroligu, a ja čestitam i Partizanu i Cedeviti i Mornaru... Ne možete da osvojite nešto što je otkazano. Otkazano je ovog puta u korist zdralja i života ljudi. Na skupštini ABA lige ste mogli da vidite ko je kakav", rekao je Nebojša Čović.



Koliko je Zvezda spreman finansijski spremna da ispuni zahteve sledeće sezone?





"Videćemo kakvi su zahtevi novog trenera i stručnog štaba. Videćemo koje su želje za trenera za sastav. Mi imamo veliku bazu i ima mnogo bivših igrača Zvezde koji su slobodni i na raspolaganju. Ja nisam neko ko se zaljubljuje u igrače, naročito ne u strane. Ovde mesta ima samo za one koji mogu da doprinesu klubu", rekao je predsednik Crvene zvezde.



Na pitanje kako komentariše priče javnosti da je Saša Obradović novi trener Crvene zvezde Čović je odgovorio:



"Verujem da je javnost zainteresovana, ali mi sada nemamo šta da kažemo. Kada nešto bude, a verujem da će biti do kraja nedelje, bićete obavešteni".



Za kraj Šakota je rekao reč, dve o svojim planovima:



"Mislim da moja uloga treba da bude poput misije u skraćenom periodu da pomognem. Nije mi ambicija da sedim na klupi. Imam šta da radim. Ja živim u Grčkoj i imam čime da popunim vreme", rekao je Dragan Šakota, čovek koji je legenda u AEK-u i sa njima ima odličnu saradnju.



Nije više tajna da će košarkaši tim crveno-belih preuzeti i Šakotu na klupi naslediti Saša Obradović, ali Nebojša Čović o tome neće da priča jer "ništa nije ni dogovoreno, ni završeno, ni zvanično".