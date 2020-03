Novosti online | 04. mart 2020. 20:30 > 21:17 | Komentara: 0

Košarkaši Partizana obezbedili su prednost domaćeg terena do kraja takmičenja u Evrokupu, pošto su večeras u Beogradu pobedili Trento sa 91:75 (21:22, 24:17, 18:14, 28:22), u utakmici poslednjeg šestog kola Grupe E Top 16 faze Evrolige.



Crno-beli su sa pet pobeda i porazom završili takmičenje u grupi i kao prvoplasirani su prošli u četvrtfinale, u kome će igrati protiv Uniksa iz Kazanja, drugoplasirane ekipe iz Grupe G.



Svi igrači Partizana su se upisali među strelce, a najefikasniji je bio Ognjen Jaramaz sa 19 poena. Rašon Tomas postigao je 13 poena uz devet skokova, a 13 poena dodao je i Kori Volden. Nikola Janković postigao je 11 poena uz sedam skokova, a Uroš Trifunović 10 poena.



U ekipi Trenta najefikasniji je bio Džastin Noks sa 20 poena uz sedam skokova, Džejms Blekmon postigao je 19, a Aron Kraft 14 poena asistencija.



Partizan je sjajno počeo meč i već posle tri minuta i 20 sekundi stekao dvocifrenu prednos (14:4). Trento se, međutim nije predavao. Predvođen Blekmonom, italijanski tim je počeo da pogađa i nakon nekoliko neiskorišćenih napada crno-belih uspeo je da do kraja prve deonice preokrene rezultat (21:22).



Izabranici Andree Trinkijerija su sredinom druge četvrtine zaigrali agresivnije u odbrani i uspeli su da ponovo povrate dvocifrenu prednost (43:30), da bi na veliki odmor otišli sa plus šest - 45:39.



Posebno raspoložen u redovima domaćeg tima bio je Jaramaz koji je za prvih 20 minuta ubacio 13 poena, bez promašaja.



Partizan je u trećoj četvrini ponovo stekao dvocifrenu prednost i sa plus deset je otišao na poslednji odmor, a nakon trojke Jaramaza, njegove četvrte na meču.



"Zakucavanje" Trifunovića i poeni Jankovića na početku poslednje deonice (67:55) bili su najava novog trijumfa Partizana. Crno-beli su postepeno povećavali prednost, pa su u jednom momentu imali i maksimalnih plus 19, pa su na kraju sa oko 9.000 navijača u Areni proslavili još jednu pobedu u Evrokupu.







PRVA ČETVRTINA

Partizan meč počinje u petorci Volden, Jaramaz, Veličković, Tomas, Janković, koji u kontranapadu zakucava i postiže prve poene na meču, koji će preskočiti Rade Zagorac. Keli poravnava rezultat. Jaramz ubacuje prvu trojku na meču - 5:2, 2. minut. Keli smanjuje rezultat, ali na drugoj strani Rašon Tomas poentira uz faul i pogađa dodatno bacanje. Crno-beli su odbranili dva uzastopna napada gostiju u poenima Jaramaza (iz prodora) i Voldena (dva ubačena bacanja) dolaze nadomak dvocifrenog plusa - 12:4, 3. minut.





Osvojenu loptu Veličkovića, poenima je, na asistenciju kapitena, materijalizovao Nikola Janković. Posle tajm auta trenera Trenta, Blekmon pogađa prvu trojku za goste, ali dvocifreni plus crno-belih održava Jaramaz, svojim drugim ubačenim pokušajem van linije 6.75 - 17:7, 5. minut. Nikola Janković je vezao dve greške, pa su gosti preko Blekmona (poeni u kontri) i Krefta (trojka) prepolovili prednost Partizana - 17:12, 6. minut.





Nemanja Gordić se vratio na parket posle povrede zarađene u Bolonji na meču protiv Virtusa. Iskusni plejmejker je prekinuo mini seriju rivala poenima iz prodora. Noks i Blekmon sa po pet vezanih poena, kreiraju seriju gostiju 10:2, kojom Trentno dolazi do prvog vođstva na meču - 22:21, što je i konačan rezultat prve deonice.



DRUGA ČETVRTINA

Poenima Jaramaza s linije penala (2/2) Partizan vraća vođstvo na otvaranju druge deonice. Mian dolazi do lakih poena, a na drugoj strani Uroš Trifunović pogađa svoju prvu trojku. Noks pogađa dva bacanja i poravnava rezultat - 26:26, 12. minut. Volden ubacuje šut van linije 6.75, a posle toga Mekadu popravlja njegov promašaj u kontranapadu - Partizan vodi 31:26 u 13, minutu. Trener gostiju traži tajm aut.







Crno-beli su imali tri napada da uvećaju prednost, ali ih nisu iskoristili, što je poenima s poludistance kaznio Noks. Sada minut odmora traži Trinkijeri. Jaramaz pogađa trojku na isteku napada sa preko sedam metara, posle čega Paskolo poentira preko Mekadua - 34:30, 16. minut. Veličković pogađa novu trojku za crno-bele, a potom kapiten crno-belih ubacuje dva bacanja - 39:30, 17. minut.





Seriju 9:0 Partizana, koju su uz Veličkovića kreirali Tomas i Janković, poenima iz floutera prekida Foraj - 43:32, 18. minut. Gordić poentira iz prodora, na drugoj strani Kreft ubacuje svoju drugu trojku u dosadašnjem meču. Noks ubacuje dva bacanja i vraća goste na jednocifren zaostatak, posle čega crno-beli ne koriste napad u finišu prvog poluvremena, koje se završava poenima Noksa iz floutera - 45:39.



TREĆA ČETVRTINA

Drugo poluvreme otvoreno je trojkom Korija Voldena i pogotkom Foraja na drugoj strani sa iste udaljenosti - 48:42. Kreft je pogodio sa poludistance posle izgubljene lopte crno-belih, ali je Tomas ubacio trojku i odbio nalet gostiju. Kraft ubacuje nove poene, ovoga puta u kontranapadu - 51:46, a potom prafi nesportski prekršaj nad Tomasom, koji je odigrao odličnu odbranu, osvojio loptu i pošao u kontranapad. Amerikanac je bio polovično uspešan sa linije penala, a potom je poentirao iz prodora - 54:46, 25. minut.





Najpre košarkaši Trenta, a potom i crno-beli, nisu uspeli da šutu ka košu za predviđene 24 sekunde. Brane izabranici Andree Trinkijerija još jedan napad, a potom Ognjen Jaramaz poentira uz faul, ubacuje i dodatno bacanje za novi dvocifreni plus Partizana - 57:46, 27. minut. Gosti su prokockali napad, a Mekadu polovičnim učinkom s penala povećava vođstvo kluba iz Humske. Blekmon trojkom prekida seriju domaćih 7:0.





Na dva ubačena bacanja Pejdža, poenima iz prodora odgovara Mian. Posle polovičnog učinka s linije penala Kelija, i promašene trojke Birčevića, Kreft pogađa jedno od dva slobodna bacanja i vraća Trento na minus sedam - 60:53, 29. minut. Jaramaz pogađa trojku i na kraju trećeg kvartala donosi Partizanu deset poena viška - 63:53.



Poslednji kvartal počinje poenima Foraja sa poludistance i zakucavanjem Trifunovića na drugoj strani. Posle promašaja Noksa, Trifunović asistira Jankoviću za lake poene u reketu Trenta. Posle pokušaja za dva, Noks promašuje i šut van linije 6.75, a Tomas sa dva ubačena bacanja povećava prednost crno-belih na 14 poena - 69:55, 32. minut. Na poene Noksa sa poludistance, ubačenom trojkom odgovara Pejdž i donosi Partizanu, dosad, najvećih plus 15 - 72:57, 33. minut.





Keli poentira posle tajm auta koji je zatražio trener italijanskog tima. Posle prekršaja u napadu Voldena. Propustili su gosti dva napada da još više smanje zaostatak, posle čega su kažnjeni trojkom uz faul Voldena, koji je ubacio i dodatno bacanje za novi najveći plus crno-belih na ovom duelu - 76:59 - 36. minut. Posle poena Noksa s poludistance, Nikola Janković ubacuje trojku, ali već u narednom napadu Noks uzvraća ubačenim šutem van linije 6.75.





Strateg gostiju je dobio tehničku grešku zbog prigovora, slobodno bacanje je ubacio Volden, a u nastavku napada mladi Trifunović je poentirao uz faul, posle čega je ubacio i dodatno bacanje - 83:64, 37. minut. Keli postiže lake poene na drugoj strani. Posle koša Birčevića u reketu rivala, Blekmon ubacuje dve vezane trojke - 85:72, 39. minut. Mekadu poentira na asistenciju Jaramaza. Na kraju pobeda Partizana 91:75.