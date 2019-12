Tanjug | 26. decembar 2019. 16:46 | Komentara: 0

Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota rekao je da će njegov tim dati sve od sebe da parira Zenitu u utakmici Evrolige.



"Imamo ispred nas ekipu koja je pobedila CSKA, Olimpijakos, Žalgiris, Valensiju, rezultati Zenita skreću pažnju. To je ruski tim, ali ja bih mu dodao sve karakteristike španskih. Igraju u tranziciji, napadaju brzo, već sam rekao da nam taj stil nije najdrži, ali pokušaćemo da kontrolišemo ritam utakmice", rekao je Šakota, a preneo sajt Zvezde.On je dodao da će predstojeća utakmica biti dijametralno suprotna od one u Milanu kada je Zvezda slavila nad Olimpijom."Ne mogu da predvidim koliko je njima Kazanj domaći teren ili ne, ali kada pričamo o nekim utakmicama iz kojih pokušavamo da izvučemo neka iskustva da bismo ih iskoristili, pozivamo se na neke dobre utakmice. Milano nam je u onom trenutku odgovarao po načinu igranja. Imali smo dosta mogućnosti da se koncentrišemo i da igramo duže napade. Mi ćemo da probamo da pariramo Zenitu, a da li će to biti kao u Milanu, sumnjam jer je drugi profil ekipe. Trudićemo se da nađemo rešenje i u ovakvoj igri".Iskusni stručnjak se osvrnuo na povratak Vladimira Štimca u Crvenu zvezdu"Morali smo da povećamo agresivnost i skor ispod koša. Dobro ga poznajemo, brzo će se uklopiti i to je ono što smo tražili", zaključio je on.Utakmica između Zenita i Crvene zvezde igra se sutra od 18 sati u Kazanju.