Tanjug | 15. decembar 2019. 16:05 | Komentara: 0

Trener NBA kluba Denver Nagets Majkl Malon rekao je novinaru nakon utakmice sa Oklahomom da ga ne prekida dok priča o srpskom košarkašu Nikoli Jokiću koji igra za taj klub.



Malon je govorio da Jokić radi naporno i da dolazi u sjajnu fizičku formu, kada ga je jedan od novinara prekinuo podpitanjem, na šta je Malon odgovorio da ga ne prekida.



"Ne prekidaj me, pričam o tome koliko je Nikola bio brz! Pet godina je prošlo, a do sada nikada nisam rekao ''brz'' i ''Nikola'' u istoj rečenici! Ne, stvarno, baš je delovao... brzo!", rekao je Malon, prenosi Blic.



Denver je pobedio Oklahomu sa 110:102, a na utakmici Jokić je imao zapaženu ulogu u kojoj je ostvario tripl-dabl kojim je izbio na 11. mesto "večne NBA liste" po takvim učincima.



"Još uvek se pitam šta nije u redu s njim! Bio je sjajan ovoga puta. Tripl dabl sa 14 skokova i 12 asistencija... Svi će sada reći ''Eto, vratio se, ponovo dodaje loptu'', ali mislim da je mnogo važnije od toga je da će Nikola uvek dobro da dodaje drugima. A ako jednu stvar znam o Nikoli jeste da ako ima loptu, on će s njom uraditi pravu stvar.