Beta | 11. jul 2020. 10:50 | Komentara: 0

Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić rekao je danas da je cilj njegovog tima u narednoj sezoni osvajanje titule, dodao je da plan da klub zaradi oko 10 miliona evra od transfera, ali i istakao da će biti bolnih rezova.

"Planiramo da ostvarimo oko 10 miliona evra kroz transfere ovog leta. To je naš plan, a da li ćemo u tome uspeti ne znam jer ne znamo kako će se ponašati tržište. Sve je pomereno, tako da će kasniti i prelazni rok koji će realno početi tek u avgustu. I tada je pitanje kako će se tržište ponašati. Svesni smo svi koliko je pandemija napravila štete svetskoj ekonomiji, sve se to kao sistem spojenih sudova preliva i u fudbal i pitanje je šta će biti sa transferima", rekao je Terzić za Zvezda TV.

Mediji su prethodnih dana pisali o dolasku napadača Familikaa Andersona, ali je Terzić istakao da ne želi da govori o potencijalnim pojačanjima.

"Imamo četvoricu špic igrača, tako da u ovom momentu nema potrebe da se dovodi špic. Međutim, realno je očekivati da odu, pre svega, Boaći ili Pavkov. Tu su već dugo, možda je došlo do nekog zasićenja, možda i Zvezdi treba sveža krv. Ali, prvo treba da ode neko od njih dvojice ili obojica da bi došao novi centarfor. Naš sportski sektor ima spisak potencijalnih špiceva koje analizara i donećemo najbolje rešenje", rekao je Terzić.

Govoreći o strancima, Terzić je prvo istakao da su strani igrači doneli klubu veliki kvalitet i da su "utemeljili modernu Crvenu zvezdu".

Priznao je da je Zvezda prošle sezone napravila grešku dovođenjem velikog broja stranaca.

"Ali, greška nije napravljena smišljeno, već zato što smo očekivali odlazak nekih stranaca... Što se tiče stranaca, u ovom momentu nećemo dovoditi nikoga dok ne ode neko", rekao je Terzić i dodao da misli da prelazni rok neće biti mnogo aktivan jer je sačuvan igrački kadar od prošle godine.

Terzić je potvrdio i da je klub razgovarao sa Dejanom Stankovićem o dolasku njegovog sina Filipa, golmana Intera.

"U ovom momentu imamo četiri golmana, videćemo da li će biti nekih odlazaka i u skladu sa tim ćemo se ponašati. U slučaju da neko od golmana ode, verovatno bismo doveli Filipa Stankovića, ali u ovom momentu to nije tema", rekao je Terzić.

Generalni direktor Zvezde je kazao i da se ne razmišlja o štoperima.

"Imamo četvoricu vrhunskih štopera koji zaslužuju puno poverenje, a dolazi nam i Strahinja Eraković koji je imao odličnu sezonu u Grafičaru", rekao je Terzić.

Terzić je rekao i da klub mora da se prilagodi novonastaloj situaciji i da ne može da troši više nego što zarađuje.

"Biće bolnih rezova. Smanjili smo plate svim zaposlenima, na čelu sa mnom, za 20 odsto. Igračima smo za tri meseca dok nije bilo aktivnosti smanjili plate na 50 odsto. Sigurno da ćemo smanjiti igrački kadar i sigurno da će biti smanjanja plata", rekao je Terzić.

"Igrači moraju da shvate da to nije ničiji hir, već potreba da klub opstane. Očekujemo da igrači to prihvate kao jednu realnost", dodao je on.

Šta su ciljevi Zvezde u narednoj sezoni je jasno.

"Naš je cilj šampionska titula. Nikada u istoriji Crvena zvezda nije osvojila četiri uzastopne titule, ovo će biti velika šansa da ovi igrači uđu u istoriju i učinićemo sve da to ostvarimo", rekao je Terzić.

Terzić je na kraju upitan da li je porazom od Partizana u Kupu Srbije bačena senka na prošlu sezonu.

"Mi smo svesni da pobeda u derbiju navijačima znači mnogo i da ne prija poraz baš kao što ne prija ni navijačima Liverpula poraz od Mančester sitija od 4:0. Ako je taj poraz bacio senku na šampionsku titulu Liverpula, onda je poraz u Kupu bacio i na našu. Ako se osvoji šampionska titula na tako dominantan način sa 14 bodova prednosti, ako se četiri šampionske titule osvoje sa skoro 100 bodova razlike, to je rezultat kvalitetnog rada Crvene zvezde. Mislim da nismo ni svesni kakve uspehe je Zvezda ostvarila u prethodnom periodu", zaključio je Terzić.