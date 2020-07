V.N. | 09. jul 2020. 17:10 | Komentara: 0

JEDAN od najboljih veznih fudbalera na svetu, Pol Pogba, ostaće član Mančester junajteda, objavili su engleski mediji.

Kako se navodi, francuski reprezentativac, koji je svim silama želeo da ode u Real Madrid, predomislio se posle sjajnih partija celog tima u poslednje vreme.

U ovom momentu, Pogba ne samo da je spreman da ostane do kraja ugovora na "Old Trafordu", do leta 2021, već je spreman i na pregovore o daljem produžetku saradnje. Francuz je posebno oduševljen saradnjom u veznom redu sa pojačanjem Brunom Fernandešom i napadačkim stilom koji sada ekipa gaji.