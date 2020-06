Novosti online | 21. jun 2020. 17:53 |

Od lokalnih vlasti stiže samo informacija da se za počiniocima intenzivno traga.





(RTV BN)

Utakmica na Marakani između Crvene zvezde i Proletera iz Novog Sada i proslava 31. šampionske titule crveno-belih imala je krvavu uvertiru i to s one strane Drine gde je u subotu oko 14 časova došlo do pucnjave na navijače crveno-belih.Mediji u Republici Srpskoj javljaju da je jedna osoba povređena u pucnjavi u Brčkom, na putu prema Bijeljini, što je potvrđeno i u policiji ovog distrikta.Kako tvrde izvori RTV BN, na vozilo marke Opel Zafira pucano je u pokretu, i to iz automatske puške, sudeći po čaurama pronađenim na mestu zločina.Ovaj izvor nezvanično saznaje i da je jedno lice, zbog ranjavanja, prebačeno u Tuzlu.Navodno, u vozilu na koje je izvršen napad bili su navijači Crvene zvezde iz Prijedora, koji su pošli za Beograd na proslavu 31. šampionske titule.Prema nekim nepotvrđenim izvorima, napad je izveden čak sa dve automatske puške, ali konkretnih detalja i ko stoji iza napada i da li se radi o navijačima Partizana ili nekog drugog kluba iz BiH ili Republike Srpske još uvek nema.