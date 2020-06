Novosti online | 11. jun 2020. 10:22 | Komentara: 0

Bivši selektor SR Jugoslavije i legenda Zvezde Milan Živadinović, koji je u fudbalskoj javnosti poznat po nesvakidašnjim izjavama koje ne mogu da prođu bez reči starleta, gostovao je u emisiji "Probudi se" na TV Nova S gde je pričao o 200. večitom derbiju.

- Ja sam izmislio Stankovića, prvi sam ga gurao u prvi tim Crvene zvezde, prvi u reprezentaciju. Veliki je izazov voditi Zvezdu u derbiju jer navijači će vam sve oprostiti, ne i poraz od Partizana, bez obzira na to koliko titula osvojite. Dečko koga mnogo volim Dejan Stanković, mnogo je bio nervozan. Sve je psihološki, preneo je nervozu na igrače. Za razliku od Save koji je mangaš. Ja sam imao 15 derbija, jako dobro znam nije bitno gde igrate. Bitna je psihološka priprema, juče sam video da je Partizan bolje pripremljen, Zvezda je nervozna. Što si majstore, nervozan? Izgubiš 3:0, izgubiš pa šta? Pružiš ruku i čestitaš, počinje Milan Živadinović.

Popularni Živa, koji je poznat i po izjavi da je najgori rezultat 2:0 osvrnuo se i na taktičke zamisli.

- Možda je kvalitet igre bio slabiji zbog virusa, dugo nije bilo fudbala, pa su svi nervozni. Lošiji pas, što je srpsko pravilo broj jedan. Morate imati pas igru. U zadnjoj liniji Zvezde tri igrača, veliki rizik. Kod Partizana, četiri igrača, nije bilo mnogo prostora za kontru. Ja juče nisam video udarac na gol. Tri udarca Zvezde, tri Partizana, publici svaka čast. Onako biti 90 minuta uz svoje ljubimce. Mentalno-psihološki Partizan je zadovoljniji, nije osvojio titulu, ali je pobedio Zvezdu. Ovim mladim trenerima, ja preporučujem mentalno-psihološki pripremajte igrače. Partizan je uvek u trenerskoj struci pravio pametne trenere, a ovaj moj klub (čitaj: Zvezda) kako se probudi. Stanković se očigledno loše probudio”, rekao je Živadinović.

Ni ovoga puta nije moglo da prođe bez starleta u Živadinovićevom izlaganju.

- Ja sam kontrolisao i devojke igrača. Danas imate ove folirantkinje koje uzmu pa se drndaju celu noć sa igračima. Zato, sam ja dva dana pred meč vodio igrače u karantin. Nisam vodio u Interkonti, jer tu do 12 uveče karantin, a u 1 dolaze starlete. Ovo je vreme starleta. Vodio sam moje igrače na Avalu, na groblje partizana, da im kažem šta znači biti reprezentativac, da osete tu težinu. Vi kao trener, morate da gledate kako igrač jede, kako spava, da li je poneo pidžamu. Sve je to bitno, samo ako ste jedinstveni kao tim, možete da pobedite. Kod nas se u svlačionici u moje vreme čitao “Oče naš”, kasnije smo na stepenicama mi treneri išli prvi i vikali na igrače da ne dođe do nekog koškanja”, priseća se Živadinović, kako je nekad izgledalo.

Jedna od neizbežnih tema bila je i nedavna fotografija na kojoj su Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde i Dragan Džajić, bivši predsednik kluba s “Marakane”, sa Draganom Vasiljkovićem, poznatijim kao “Kapetan Dragan”.