Evropska fudbalska unija (Uefa) ponovo je danas odložila utakmice baraža za Evropsko prvenstvo zbog pandemije korona virusa.Utakmice je trebalo da se odigraju od 26. do 31. marta, a zatim su zbog pandemije pomerene na termine od 4. do 9. juna, ali je ta odluka ponovo promenjena.Prioritet u evropskom fudbalu biće da se završe domaća prvenstva u junu, ali i Liga šampiona i Liga Evropa.Odluka je doneta tokom konferencijskog poziva čelnika Uefe i 55 članica te organizacije.Uefa je saopštila da su naredni slobodni termini za baraž utakmice za Evropsko prvenstvo od 3. do 8. septembra.Iz baraža četiri ekipe plasiraće se na Evropsko prvenstvo, koje je pomereno za narednu godinu.