Novosti online | 24. mart 2020. 10:50 | Komentara: 0

Luka Jović ne prestaje da puni strane kako srpskih tako i španskih medija. Napadač Real Madrida prethodnih dana je bio centralna tema zbog kršenja izolacije u Beogradu, ali i vesti da čeka dete sa našom manekenkom Sofijom Milošević.Ljubav cveta kod povremenog reprezentativca Srbij, ali posao i ne baš. Naime, Real čini sve kako bi doveo nekog napadača. Madrid će potražiti „devetku“. Naslov prelomljen u pet redova preko udarne strane Marke. Uz sve to i fotografija Erlinga Halanda. Zaključak: Real sprema veliki transfer.Kraljevski klub je opčinjen idejom da dovede novog napadača. Najpoznatiji sportski dnevnik u Španiji precizno se izjašnjava da je baš Norvežanin prvi favorit za potpis.Marka još podseća da sadašnji rezervni sastav Reala ne obećava. Luka Jović je dao samo dva gola otkako je došao iz Ajntrahta, a Marijano Dijaz tek jedan. I to je to. Zato, ugledni list predviđa da će srpski napadač u predstojećem prelaznom roku napustiti klub, ali ne trajno, već privremeno.U pitanju je pozajmica, kako bi Luka stekao rutinu i samopouzdanje, vratio se na nivo kakav je prikazivao u Frankfurtu. Zasad nema informacija da li bi taj zajam bio ostvaren u La Ligi, pa da Zidan iz kola u kolo drži Jovića na oku, ili u neku drugoj državi, pri čemu ne bi trebalo zaboraviti da se pre nekoliko dana Napoli pominjao kao kandidat da udomi bivšeg prvotimvca Crvene zvezde.Izvor: Mocartsport