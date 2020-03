Legendarni fudbaler Sevilje i nekadašnji reprezentativac Srbije, Ivica Dragutinović, poslao je alarmantnu poruku iz Španije. On već dug živi u ovoj zemlji, najveći i najblistaviji deo karijere proveo je u Andaluziji, pa ga je posebno potresla aktuelna situacija u borbi protiv korona virusa.- Dobar dan, braćo i sestre u Srbiji. Ovaj put želim da se obratim, mislim da je to moja moralna obaveza, kao što znate, već 15 godina živim u Španiji. Ovde je jako specifična situacija, delikatna. Njihov zdravstveni sistem je bukvalno na kolenima, videli ste i sami koji je broj žrtava u poslednjih 48 sati.- Zato imam želju i potrebu da se obratim našoj naciji, naročito starim sugrađanima, da ostanu kod kuće. Mladi, preuzmite socijalnu odgovornost i pokažite socijalnu inteligenciju u ovom delikatnom momentu za naš narod. Pre svega, morate da slušate savet naših stručnjaka, jedino tako možemo da izađemo iz ovog velikog problema.Potom je Dragutinović predložio da se uvedu najradikalnije mere.- Želim da apelujem i na našu Vladu, predsednicu Vlade, gospodina Vučića kao predsednika, da što pre uvede mere zabrane kretanja svih građana, jer mislim da je to jedino rešenje. Kao što sada Španci ovde kažu, možda je to jedina vakcina koja je potrebna u ovom određenom momentu. Ja dajem punu podršku predsedniku Srbije, Vlade i našim stručnjacima da uvedu vanredno stanje i zabranu kretanja 00-24. Želim sreću, da budete i zdravi, molim vas, budite jedinstveni u ovom teškom momentu za sve nas.