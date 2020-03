Novosti online/Tanjug | 22. mart 2020. 12:10 |

Ugledni italijanski imunolog Frančesko le Foče izjavio je da je nekoliko velikih događaja, među kojima i utakmica Lige šampiona između Atalante i Valensije, uticala na ubrzano širenje korona virusa u Italiji.Kako prenose brojni italijanski mediji, utakmica je odigrana u Milanu 19. februara jer stadion "Atleti Azuri" u Bergamu ne ispunjava kriterijume za elitno takmičenje, Atalanta je pobedila 4:1, a svaki treći stanovnik Bergama praktično je bio na "San Siru", pošto je od 120.000 ljudi iz ovog mesta čak 40.000 navijača pratilo istorijski nastup."Nekoliko velikih događaja je uzrokovalo širenje virusa, a jedan od njih bi vrlo lako mogla biti i utakmica između Atalante i Valensije. Bio je to vrhunac kolektivne euforije, okupile su se hiljade i hiljade ljudi koji su bili jedan do drugog tek nekoliko centimetara. Grlili su se, vikali… Sve to je moglo da doprinese širenju virusa. Pretpostavljam da mnogi nisu želeli da propuste utakmicu ako su imali karte, čak i ako su imali povišenu temperaturu ili druge simptome virusa", izjavio je Le Foče.Korijere delo Sport je na slikovit način opisao šta se sve desilo i šta je iniciralo ovakvu eksploziju virusa.- Te februarske večeri, voz sa Atalantinim navijačima je stao i iskrcali su se ljudi. Napravila se gužva slična onoj saobraćajnoj kada ljudi ponedeljkom ujutro krenu na posao. U sledećem vozu je bilo nekoliko stotina Valensijinih navijača. Svi zbijeni jedni uz druge. U jednom, i u drugom vozu.Posebno je koban bio jedan detalj.- Među njima i neki koji tada nisu znali da su zaraženi virusom COVID-19 koji se već nekoliko dana ranije pojavio u regiji Valensije. Istovremeno su se spustili na metro stanicu i počeli da pevaju, grle se i fotografišu jedni sa drugima. I iznad svega, jedan detalj. Da bi pokazali fer-plej, počeli su jedni drugima da nude pivo i piju iz istih čaša. Bila je to istorijska zdravica. Iz koje će se nekoliko nedelja kasnije izroditi noćna mora - piše Korijere.