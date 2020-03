Novosti online | 21. mart 2020. 20:50 | Komentara: 0

Nižu se loše vesti na Apeninskom poluostrvu. Fudbalski klub Milan objavio je na svom zvaničnom sajtu da je legendarni Paolo Maldini zaražen virusom korona. I ne samo on, već i njegov sin Danijel.S obzirom da se radi o Milanu ovakve vesti, nažalost, ne smeju da čude. Ali, kako se koja pojavi, donosi novi talas negativnog raspoloženja.Milan je objavio da je Maldini imao kontakte sa zaraženom osobom, kao i da se juče podvrgnuo testovima koji su se na kraju pokazali pozitivnim na koronavirus. Isti je slučaj i sa njegovim sinom Danijelom, mladim napadačem Milana. Paolo i Danijel se trenutno osećaju dobro.Milan je istakao da su direktor i njegov sin već do sada proveli više od dve sedmice kod kuće i da za to vreme nisu imali kontakt sa spoljnim svetom.