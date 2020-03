M. Blažić/Novosti online | 14. mart 2020. 15:00 > 17:20 |

NIJE bilo publike na krovu TC "Stadion", ali jeste bilo dobrog fudbala. Nefudbalski ambijent u prvenstvenom okršaju Voždovca i Partizana kao da je predstavljao dodatni motiv za fudbalere oba tima, da odigraju rasterećeno, poletno, na kraju čak i efikasno. Iz otvorene borbe prsa u prsa "omastio" se Partizan nanevši tako "zmajevima" i šesti vezani poraz u drugom delu sezone - 1:2 (1:1).

Da neće biti kalkulisanja i ustezanja, najavio je prvi zicer na meču, već u desetom minutu kada je Japanac Takuma Asano posle idealnog dodavanja Zdjelara mlako šutirao u situaciji jedan na jedan i omogućio Iliću da se istakne.







POZDRAVLjANjE BEZ RUKOVANjA U SKLADU sa novonastalom situacijom i problemima koje je izazvao virus korona fudbaleri Partizana i Voždovca se nisu pozdravljali kako je uobičajeno pre i posle utakmice rukovanjem, već samo laktovima. Odgovorno ponašanje je pre utakmice demonstrirao Lazar Marković nošenjem zaštitne maske.

Partizan je, iako lišen pomoći trija koji predstavlja osovinu tima (Suma, Natho i Sadik), delovao konkretno i agresivno, ali je istovremeno odbrana bila na iskušenjima koja je uglavnom pravovremenim intervencijama rešavao Slobodan Urošević.





I pored nekoliko odličnih situacija pred oba gola, na odmor se otišlo sa mirnim mrežama, što je ispravljeno u svega šest minuta sredinom drugog poluvremena. Najpre je u 62. minutu Aleksandar Šćekić bio na pravom mestu pred golom Voždovca i samo spustio glavom loptu preko linije na pas Bojana Matića, da bi tri minuta kasnije napadač crno-belih stigao i do trećeg prolećnog gola u dresu Partizana. Filip Stevanović je u tom 65. minutu doturio loptu do Matića na ivici šesnaesterca, a on je zalomio protivničkog defanzivca i lagano po zemlji plasirao loptu pored nemoćnog Marka Ilića.





Da ne prođe sve bez bar manje drame, postarao se Filip Stojčev, koji je zaokružio sedmominutni golgeterski blickrig fantastičnim golom u 69. minutu. Iskusni vezista je odapeo pravu strelu sa ivice šesnaesterca, lopta je bežala od Vladimira Stojkovića i na kraju pobegla u levi gornji ugao njegovog gola. Te naznake drame nisu se pretvorile u ozbiljnije probleme za crno-bele, pa je Partizan bez većih problema do kraja sačuvao stečeni kapital.





STRELCI: Stojčev u 69. minutu za Voždovac, Šćekić u 62, Matić u 65. minutu za Partizan. Stadion TC "Stadion". Igrano bez prisustva publike. Sudija: Milan Ilić (Ćuprija) 7.

VOŽDOVAC: Ilić 6,5 - Lasickas 6 (od 84. Živojinović -), Mikić 6,5, Cvetković 6, Hajdin 6 - Zličić 6, Stojčev 7 - Živković 6,5, Georgijevski 6 (od 60. Stojisavljević -), Janković 6 - Stuparević 6,5 (od 77. Cvetičanin -).

PARTIZAN: Stojković 7 - Urošević 7,5, Ostojić 7, S. Pavlović 7, Brežančić 7 - Zdjelar 7,5, Šćekić 7 - Marković 6,5 (od 72. Ivanović -), L. Pavlović 7, Asano 6,5 (od 56. Stevanović 7) - Matić 7,5 (od 90+3 Smiljanić -).

Igrač utakmice: Bojan Matić (Partizan)

DRUGO POLUVREME

Utakmica na stadionu Voždovca je nastavljena. Polu-šanse na obe strane već na startu, bez veće opasnosti po gol.

U 49. minutu je Lazar Marković dobio žuti karton zato što je simulirao pad u kaznenom prostoru u pokušaju da iznudi penal. Prva promena na meču u 55. minutu. Milošević je izveo Asana, ušao je Filip Stevanović.

Korner za Partizan u 57. minutu i odlična šansa. Pavlović je ostao potpuno sam, neometan je šutirao glavom, pored gola.

GOOOL - Duži napad Partizana, Marković centrira, Matić vraća loptu glavom, ona se od prečke odbija pravo na glavu Šćekiću koji je lako smešta u mrežu.



Foto: N. Paraušić



Mogao je Voždovac ekspresno do izjednačenja. Lasickas je odlično centrirao, a Stojisavljević, koji je samo dva minuta pre toga ušao umesto Gjorgijevskog, sa nekoliko metara šalje loptu pored stative.

GOOOL - Odmah je stigla kazna za promašaj. Matić je dobio loptu od Stevanovića, namestio se i matirao Ilića.

GOOOL - Novi gol. Majstorija Stojčeva sa oko 17-18 metara. Namestio se i pravim evrogolom vratio svoj tim u igru.

Napravio je Milošević i drugu promenu, umesto Markovića je ušao Ivanović. Maestralna intervencija Ilića. Lazar Pavlović je odlično šutirao, čuvar mreže Voždovca je još bolje intervenisa i uhvatio "živu loptu".



Foto: N. Paraušić



Stuparević se povredio, samo je legao na teren, pa je posle intervencije lekarske ekipe napustio teren, odmah ga je Cvetićanin zamenio. Dobra prilika za Voždovac u 80. minutu. Lasickas je šutirao sa oko 12-13 metara i poslao loptu tik iznad prečke.

Cvetićanin je razmrdao svoj tim po ulasku u igru, oprobao se sa oko 20 metara, daleko preko gola. Živojinović je potom kao poslednja promena ušao umesto Lasickasa na nešto više od pet minuta pre kraja.

Milošević je uveo i Milana Smiljanića u nadoknadi umesto napadača Bojana Matića. Do kraja se mreža više nije tresla. Partizan je došao do tri boda.



PRVO POLUVREME

Voždovac je krenuo ofanzivno, ali je Partizna vrlo brzo preuzeo posed i kontroliše tempo na startu meča. Imali su par pokušaja, ništa preterano ozbiljno za gol Ilića.

Dve velike šanse u kratkom vremenskom razmaku. Prvo je Voždovac posle dobrog centaršuta u peterac imao priliku, Stojčev i Lasickas nisu uspeli da reaguju, pa je Stojković lako uhvatio loptu. Usledio je brz napad, lopta je došla do Asana koji je izašao sam pred golmana, Ilić je odlično reagovao i potom uz malo sreće uspeo da uhvati loptu i spreči šansu posle odbitka.

Još jedna dobra prilika za goste. Gužva u petercu domaćina, Ilić odlično reaguje i sprečava pogodak. Oprobao se Matić u 23. minutu sa ivice kaznenog prostora, Ilić je bio dobro postavljen i nije imao težak zadatak.



Foto: N. Paraušić



Kontra Voždovca, Urošević izbacuje loptu u korner posle čega sudija pokazuje da je napravljen faul u napadu. Usledila je još jedna dobra prilika za Voždovac, Gjorgijevski je bio statičan, previše je čekao da šutne, dovoljno da odbrana Partizana reaguje i spreči opasnost.

Prvi žuti karton na meču dobio je Cvetković u 35. minutu pošto je laktom u glavu udario Matića. Lekarska ekipa je ušla na teren i posle kratke pauze je Bojan pokazao da može da nastavi meč.



Ubrzo posle Cvetkovića i Mikić je dobio žuti karton zbog iste stvari, udario je u skoku Matića u glavu.



Sudija je produžio meč za 60 sekudni. Voždovac je imao korner, ali je Hajdin veoma loše izveo udarac iz ugla, prebacio je ceo kazneni prostor i poslao loptu u aut.

Posle prvih 45 minuta nema golova.





Foto: N. Paraušić



SASTAVI

VOŽDOVAC: Ilić - Lasickas, Mikić, Cvetković, Hajdin - Zličić - Janković, Stuparević, Živković, Stojčev - Đorđevski.

PARTIZAN : Stojković - Urošević, Ostojić, S. Pavlović, Brežančić - Šćekić, Zdjelar - Marković, L. Pavlović, Asano - Matić.