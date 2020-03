Novosti online | 14. mart 2020. 08:54 | Komentara: 0

Srpski teniser Novak Đoković bio je na udaru nekih tenisera zbog napuštanja Sjedinjenih Američkih Država pre nedavnog otkazivanja svih teniskih turnira.

Noa Rubin i Taro Daniel, američki odnosno japanski teniser, poveli su talas igrača koji nisu bili zadovoljni jer, navodno, nisu na vreme saznali da će se Masters u Majamiju otkazati.

- Đoković je otišao iz SAD pre nego što se znalo da će svi turniri posle Indijan Velsa (prvi turnir koji je otkazan, bez povezanosti sa ostalima prim. aut) biti otkazani ili odloženi. Gde su meni takve informacije - kazao je Daniel.

- Biti dezinformisan je normalna stvar u ovom svetu. Hajde da nastavimo da samo određenim ljudima govorimo šta se dešava, dok će ostali morati da nagađaju - dodao je Rubin.

Ali, lekciju im je održala legendarna Lindzi Devenport.

- Ljudi moraju da shvate da igrači mogu da donesu odluke iz licnih razloga. Možda je osetio potrebu da bude uz porodicu, možda ga ne zanima da čeka turnir koji se možda ni neće održati. Ne znamo kada je odlučeno to što je odlučeno, ali igrači sami donose odluke o tome šta će raditi. On ima dvoje male dece kod kuće i sigurna sam da mu je to bilo prvo na umu - poručila je Devenport.

Povodom ovog pitanja oglasio se i mladi američki teniser Tejlor Fric.

"Novak Đoković je napustio SAD pre nego što je odluka donesena, zbog dokazane sumnje o održavanju turnira. On je doneo ličnu odluku pre nego što je ATP odlučio bilo šta. Nije želeo da igra. Ne znam da li je (odluka koja je donesena) bila jednoglasna, ali Savet igrača poštuje glas većine, a on je bio za suspenziju", naveo je Fric.