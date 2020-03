Čuveni brazilski fudbaler Ronaldinjo uhapšen je u Paragvaju zbog navodnog korišćenja lažne dokumentacije za ulazak u tu južnoameričku zemlju.



Kako javljaju svetski mediji, slavni 39-godišnjak, koji je 2002. godine osvojio Svetsko prvenstvo u fudbalu sa Brazilom, uhapšen je sinoć zajedno sa svojim bratom Robertom, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Paragvaja.



U hotelu u kojem su boravili navodno su pronađeni paragvajski pasoši sa njihovim imenima.

- Braća nisu uhapšena još, i dalje su pod istragom i treba da svedoče. Nakon toga će biti odlučeno hoće li biti uhapšeni ili ne - izjavio je paragvajski Ministar policije Euklid Asevedo za ESPN Brazil u sredu uveče.

Ronaldinjo je trenutno bez brazilskog pasoša zbog ekološke kazne koju je dobio 2018. godine. Prošle godine u maju Vrhovni sud Brazila potvrdio je odluku nižeg suda da bivšem reprezentativcu i svojevremeno jednom od najboljih fudbalera sveta Ronaldinju i njegovom bratu Asisu Moreiri budu oduzeti pasoši.

U obrazloženju odluke se navodi da Ronaldinju ne može da se dozvoli izlazak iz zemlje sve dok se ne okonča sudski postupak koji se protiv njega vodi zbog "kriminalne delatnosti protiv životne sredine", preneo je tada AP.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.



His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. pic.twitter.com/x4qBTijJMQ