- Ne mogu da kažem da sam previše pratio Partizan, znam da imaju fenomenalne igrače, ali Suma je jedan od najboljih i smatram da od njega preti najveća opasnost. Vredi napomenuti i Natha i Zdjelara, gledao sam prošli derbi, njih dvojica su bili jedni od najboljih u redovima crno-belih - zaključio je Nikolić.





BOAĆI I TOMANE SPREMNI

VELIKE utakmice stvaraju velike igrače, a nedeljni derbi bi mogao da bude jedan od takvih mečeva. Jesenji okršaj Zvezde i Partizana vinuo je u prvi plan brzonogog Filipa Stevanovića, a na suprotnoj strani Topčiderskog brda slično bi moglo da se desi i Veljku Nikoliću, kojem je Dejan Stanković dao puno poverenje otkako je zimus stigao i reči pretvorio u delo.Odigrao je sve tri utakmice od starta prolećnog dela Nikolić, nada se da će i četvrtu, i ne isključuje mogućnost da bude tas koji će prevagnuti na crveno-belu stranu i doneti pobedu svom timu.- Zašto da ne? Spreman sam i verujem u sebe - kaže optimistično talentovani vezista.Oba trenera kriju karte sve do same utakmice, ali ako se nešto može naslutiti iz prva tri meča crveno-belih, to je da će se igra u velikoj meri zasnivati upravo na Nikoliću.- Trener se još nije odlučio za sastav, ali kao i svaki igrač, voleo bih da zaigram u derbiju. Nebitno je da li će to biti u prvoj postavi ili ću ući sa klupe, ali daću sve od sebe da pobedimo. Prija mi uloga koju mi je dodelio Dejan Stanković, "desetka" mi najviše odgovara, ali mogu i na poziciju zadnjeg veznog. Zadovoljan sam partijama u dosadašnjem toku sezone, ali nisam to ja 100 odsto. Očekujem još bolja izdanja, i iz utakmice u utakmicu ću pokazivati ono na šta su ljudi navikli iz omladinskih dana - naglasio je Nikolić.Često se provlači utisak da crveno-beli u prethodnih nekoliko derbija nisu prikazali sav kvalitet koji poseduju, Partizan je slavio na poslednja dva, a momak koji je znao da pobeđuje večitog rivala u omladinskim selekcijama očekuje da tako bude i u nedelju.- Nadam se da ćemo sada pokazati da smo bolji, na svakoj poziciji imamo sličan kvalitet. Očekujem punu "Marakanu" i da navijači budu naš 12. igrač. Predstoji nam veoma teška utakmica, biće borba za svaku loptu, ali ako budemo radili ono što prikazujemo iz utakmice u utakmicu, mislim da neće biti preteranih problema. U svakom slučaju, videćemo šta će se desiti, ali ne želim ništa da obećavam. Imam u glavi neki predosećaj, ali ne bih da baksuziram - poručio je Nikolić.Svestan je mladi vezista odakle vreba najveća opasnost iz protivničkog tabora.NAPADAČI Crvene zvezde Ričmond Boaći i Tomane biće spremni da pomognu saborcima u 162. večitom derbiju, objavljeno je na zvaničnom sajtu srpskog šampiona. Boaći je pripreme odradio punom snagom, ali se povredio u prolećnoj premijeri protiv Čukaričkog, dok je Tomane dobio jak udarac na jednom treningu posle povratka iz Turske.