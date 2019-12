Tanjug | 17. decembar 2019. 15:11 | Komentara: 0

Golman Crvene zvezde Milan Borjan izjavio je da je zadovoljan onim što su crveno-beli uradili u godini na izmaku.Izabranici Vladana Milojevića osvojili su jesenju titulu u Superligi sa 11 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan, obezbedili su plasman u četvrtfinale Kupa Srbije i igrali su u grupnoj fazi Lige šampiona.- Bila je teška godina, naporna polusezona, ali radosna jer smo mnogo uspeha i sreće doneli našim navijačima. Možemo samo da budemo ponosni na jesenji deo, na toliko bodova prednosti nad rivalima, novoj Ligi šampiona koju smo igrali. Idemo sada na odmor i od januara, Bože zdravlje da se dobro pripremimo i napadnemo duplu krunu - rekao je Borjan za klupski sajt.Najbolji igrač tima u 2019. godini u izboru kluba iz Ljutice Bogdana u poslednjem meču jesenjeg dela sezone protiv Čukaričkog, pozdravljen je ovacijama posle primljenog gola sa centra, kada ga je lobovao Luka Stojanović.- Specifican momenat, nestvaran jer zaista za života nisam video i čuo da su navijači nekome skandirali ime posle onakvog primljenog gola. Još jednom su me ganuli, oborili s nogu. Hvala im na tome, a ja ću dati sve od sebe da im i naredne godine donosem uspeha, sreće i osmeha. Momku iz Čukaričkog svaka čast, ali desilo se šta se deslio. Šef traži da stojim visoko i pratim zadnju liniju. Važno je da je naša ekipa pokazala karakter, da je stala uz mene, vratila rezultat pa smo svi zajedno zadovoljni otišli na zasluženi odmor.Golman Zvezde istakao je da je lično imao uspešnu godinu, u kojoj je u kontinuitetu dobro branio za klub i reprezentaciju Kanade.- Zdravlje me je poslužilo. Odigrao sam zaista pregršt utakmica sa Zvezdom i reprezentacijom, putovao sam mnogo. Stigao me je umor, a sve je to slatka muka. Posle odmora nastavljamo istim putem, da osvojimo duplu krunu i da uđemo ponovo u Ligu šampiona - zaključio je Borjan.