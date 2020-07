NovostiOnline | 07. jul 2020. 16:07 | Komentara: 0

GITARISTA " Leksington benda" Miloš Vuksanović potvrdio je da je ceo bend dobio koronu, te da ih je mučila visoka temperatura, kao i bolovi u grlu i stomaku.





Kako je nav eo , prvi je na kovid bio pozitivan pevač Bojan Vasković, a njegove kolege iz grupe virus su dobile posle koncerta 17. juna u Novom Pazaru.





Zbog toga su gitarista zajedno sa basistom Dragoljubom Stevićem, bubnjarom Dejanom Kostićem i klavijaturistom Darkom Jovanovićem proveli dve nedelje u kućnoj izolaciji.





- U jednom danu se zarazio ceo bend, svi sem pevača Bojana. On je dobio koronu na početku pandemije, pa je verovatno stekao imunitet. Tada je bio u izolaciji i nije se viđao ni sa kim, ali eto, sada je virus stigao i sve nas ostale, rekao je on za domaće medije, pa dodao:





- Posle koncerta u Novom Pazaru, gde sam imao dosta kontakata sa ljudima, dobio sam visoku temperaturu. Po prirodi sam hipohondar, pa sam otišao da se testiram i rezultat je bio pozitivan na kovid. Sreća moja da sam brzo saznao da sam zaražen, tako da sam se odmah izolovao.





Muzičar ističe da se ostatak grupe takođe , testirao posle spornog koncerta.





- V eoma je moguće da smo se svi zarazili u Novom Pazaru. Koncert je bio na otvorenom prostoru, ali smo se posle svirke svi fotkali sa fanovima. Osim toga, videli smo se tamo sa još nekim prijateljima i eto... Sve to je bilo dovoljno da se zarazimo. Čovek baš mora da bude oprezan ako želi da izbegne virus, rekao je Vuksanović pa otkrio kakve su sve simptome imali:





- Niko nije imao veće probleme od bola u grlu i stomaku i visoke temperature. Neki od nas su izgubili čulo mirisa i ukusa. Srećom, svi smo odmah otišli u kućnu izolaciju, tako da nismo zarazu dalje širili. Lečili smo se tako što smo uzimali dosta vitamina C i D, kao i selen i cink. Mislim da je to dosta pomoglo.





Gitarista " Leksingtona " apeluje na sve ljude da se jave lekarima čim osete prve simptome.





- Poenta je da ljudi na vreme reaguju i, čim dobiju temperaturu, odu da se testiraju. Ako to ne urade, virus će im se spustiti na pluća, a to je onda dosta komplikovanije. Moj savet svima je da ne skidaju masku. Mi smo narod koji se stalno grli i ljubi i zato je najbolje da budemo stalno zaštićeni, zaključio je on, dok je u objavi na Instagramu bio daleko opširniji.





- Imam koronu. Sad već možda i ne, pre desetak dana sam radio test, koji je pokazao da sam pozitivan na Covid-19. Na moju veliku sreću osećam se odlično, prošao sam sa blagim simptomima (bol u grlu i gubitak čula mirisa i ukusa), temperaturu sam imao samo 1 noć. Na žalost, mnogi moji drugari nisu prošli kao ja. Neki su u bolnici, a neki kod svoje kuće leče upale pluća! Poenta priče jeste da sam se zarazio samo iz sopstvene neodgovornosti i maltene svesno! Znao sam da nema šanse da se ne zarazim, uz tempo koji sam imao tih dana i načinom na koji sam bio u kontaktu sa okolinom.