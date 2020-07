NovostiOnline | 03. jul 2020. 17:15 | Komentara: 0

Vest da je Romana Panić hapšena u Australiji zbog pljačke bankomata sa verenikom Filipom (40) šokirala je celu estradu, ali i običan svet.





Svakako je najteže njenoj majci Gordani Panić, koja živi u Banjaluci, pa od sramote i na ulicu ne sme da izađe.





Naime, Goca kaže da ne zna šta ju jesnašlo, te da nije mogla ni da pretpostavi da je njena miljenica spremna za tako nešto. Ona tvrdi da nije znala da Romana toliko luta po svetu, kao i da sada shvata da joj je ćerka sve vreme boravila u Italiji.





- Ne znam šta da vam kažem. Još uvek ne znam detalje, možda je tako i bolje. Plašim se šta ću sve saznati jer i ovo što znam jedva sam podnela, kaže Gordana prvi put za javnost, pa priznaje da se strašno naljutila na ćerku.





- Romana mi se još uvek nije je javila, a možda i ne sme da me pozove. Mnogo sam ljuta na nju i ne samo ljuta već i razočarana. Velika je to bruka i sramota što se desilo. Iskreno da vam kažem, nisam ni znala da je iz Italije otišla u Australiju", rekla je Romanina majka.





Iako je želela da bude jaka, Romanina majka priznaje da joj ni malo nije svejedno zbog ružnih reči upućenih njenoj ćerki, te priznaje da bi i, pored svega što je uradila, želele da je čuje kako bi saznala kako je, ali ne zna ni koga da zove ni šta treba da kaže.





- Koga ja tamo da zovem da joj pomognem, niti imam koga niti znam šta da pitam. Meni još uvek glava puca od svega. Po ceo dan mi zvoni telefon, svi pitaju da li je to moguće, da li je to naša Romana. Meni je mnogo loše zbog svega. Iz kuće uopšte više ne izlazim jer nema snage da objašnjavam komšijama šta se to dogodilo, iskrena je Romanina majka.





Podsećamo da su pevačica i njen verenik uhapšeni u Australiji, a tom prilikom policija je u njihovom stanu pri pretresu pronašla 23.500 australijskih dolara. Njih dvoje su osuđeni na izdržavanje zatvorske kazne i uložili su žalbu.