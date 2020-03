Novosti Online | 22. mart 2020. 18:45 | Komentara: 0

Književnica Biljana Srbljanović objavila je na društvenoj mreži Fejsbuk da se testirala na korona virus i da je pozitivna. Biljana, kako je napisala u svojoj objavi, čeka prijem u bolnicu."Ako vi i dalje nemate nekog bliskog prijatelja, ko je na respiratoru zbog Kovida, imam ja. Ako i dalje ne znate nikog ko je pozitivan na Koronu i upravo čeka prijem u bolnicu, znam ja: sebe.Nismo nigde putovali, nismo se ponašali neodgovorno, radili smo zajedno, nosila sam rukavice i masku, držala se samoizolacije, čim je on osetio prve simptome, zatvorila od svih, sve dezinfikovala i čekala šta će biti. I bilo je to što je sad. Izolacija pomaže, jer mi je muž negativan, nisam obesno blejala napolju, išla po radnjama, pritiskala dugmiće lifta, sedela sam zatvorena u JEDNOJ sobi i čekala kraj inkubacije s nadom. Nije upalilo.Srećom, postoji jasan i efikasan protokol, od mog testiranja juče do danas popodne sam ubeležena, već obavestila sve koji su iole mogli sa mnom biti u kontaktu u poslednjih 2 nedelje (srećom, minimum je u pitanju, jer samoizolacija spasava živote), priprem se odlazak u bolnicu i čekam odgovarajuću terapiju. Nema rasula, nema haosa, nema nervoze, nema "ne znam", protokol je postavljen, funkcioniše, brz je, isti je za sve, bolnice su spremne, sve mi uliva poverenje i spokoj.Bojim se, naravno, ali nisam ljuta. Rastužuju me ljudi koji stigmatizuju obolele, kao da smo se namerno zarazili i kao da nismo štitili sebe i druge. Ali, to je ljudska priroda.Više od toga, razočaravaju me sebični bezidejni ljudi što se kače na ovakvu krizu svojim besciljnim metodama "šerpovanja", pobune bez cilja, smisla, argumenta i razloga.Zato danas ne da neću udarati u je**** šerpu, u organizaciji ljutitih obesnih starkelja što se bune protiv onih koji pokušavaju da spasu nekome život, nego vas molim da to ne uradite ni vi. Ako ništa drugo, ono zato što nas bolesne ubi glava, samo nam još fali besprizorna buka bez cilja i smisla, samoživih ljudi bez obraza i empatije. A malo i zato što je haš tag "šerpovanje" težak, netalentovan blam.Pustite nas na miru da nas leče i da se lečimo. Ne morate da pomognete, samo začepite na par dana, dok ne smislite nešto čega vas neće biti sramota, kad sve ovo prođe. To je minimum pristojnosti koji svako očekuje od vas", napisala je Biljana.