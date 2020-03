Novosti Online | 08. mart 2020. 19:35 |

Mica Trofrtaljka nas je napustila u 77. godini života, a o njenom burnom životu malo toga se zna u javnosti.Set na snimanju filma "Sveti Georgije ubiva aždahu" Mica, osim po ulozi, pamtila je i po poseti nekadašnjeg ministra ekonomije Mlađana Dinkića.- Došo on sa ženom, a ja brže-bolje stresem prašinu i krenem da ga pitam ono što me odavno muči. Priđem ja njemu i pitam ga: "Gospodine ministre, krenem ja u kupovinu u Čačak, desi se da nešto zaboravim, pa se u istu prodavnicu vratim posle dva-tri sata. Kad ono što tražim, poskupelo. Pitam trgovce: "Ljudi, šta je ovo?", a oni mi kažu: "Pitaj Dinkića". E, sad ja vas pitam, o čemu se radi? On me pogleda i crče od smeha - rekla je ona jednom prilikom.Udala se u sedamnaestoj godini za čoveka koga je pre toga srela svega tri puta. Muž Radoslav bio joj je najveća podrška i kako veli, da nije bilo njega, ne bi bilo ni Mice Trofrtaljke.Micu su novinari čak i pljačkali. Ukrali su joj fotografiju na kojoj je ona na plaži u kupaćem kostimu, što je doživela kao izdaju.- Samo nekoliko nedelja pre toga jedan list mi je ponudio tadašnjih 2.000 dinara da se slikam u bikiniju za naslovnu stranu. Ma kakvi, nisam htela da čujem. Moj pokojni muž meni tada kaže: "Slikaj se, Mico, ja bi se za te pare skinuo go ako treba". Posle te ponude iz istog lista je došla ekipa novinara da pričaju sa mnom. Negde u kući jedan od njih je pronašao sliku sa mora, u bikiniju, ukrao je i objavio, pa sad ti meni reci ko je tu lud - jadala se svojevremeno Mica, koja je prodavala milionske tiraže ploča.Titu je pevala davne 1968. godine.- Bilo je to u Domu sindikata na dodeli zlatnih i srebrnih ploča. Tito i Jovanka su sedeli u prvom redu, a ja sam pevala svoj najveći hit "Davorike dajke". Kada sam sišla sa scene, prišao mi je neko iz organizacije i rekao da drug Tito traži da se vratim na binu i otpevam "Nišku banju". Ih, jedva sam dočekala. Dok sam trčala ka bini pritrčao mi je neko iz protokola i održao slovo da se ne vrckam i ne izvodim kojekakve ludorije. Ali ja čim sam se dohvatila mikrofona i videla da je Tito odlično raspoložen, počela da igram čoček, njišući kukovima, i svim što uz tu igru ide. Cela dvorana me pratila aplauzom na čelu sa Titom i Jovankom - rekla je bila Milica.Detinjstvo Milice Ostojić je bilo veoma teško budući da je bez majke ostala kada je imala svega pet godina.Njen otac se ubrzo ponovo oženio i dobio dvoje dece, koje je uglavnom Mica čuvala. Tokom odrastanja prisustvovala je mnoštvu svađa i fizičkih obračuna između oca i maćehe. Njene pesme će se sigurno dugo pamtiti.