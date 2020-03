NovostiOnline | 01. mart 2020. 21:13 > 00:06 | Komentara: 0

Srbiju će na "Pesmi Evrovizije" u Roterdamu predstavljati devojke iz grupe "Hurricane" i njihova pesma Hasta la vista! One su dobile najviše poena posle sabiranja poena žirija i publike koja je glasala SMS porukama

U večerašnjem takmičenju 12 učesnika završnice festivala "Beovizija" borilo se za titulu srpskog predstavnika na 65. izboru za „Pesmu Evrovizije“.







Finaliste tokom dve polufinalne večeri i pobednika u finalu „Beovizije“ biraju zajedno publika i stručni žiri. Glasovi publike nose 50 odsto, kao i glasovi žirija.

Za svoje favorite glasa se tako što se redni broj numere šalje u SMS poruci na broj koji će biti objavljen u TV prenosu. Maksimalan broj poruka koje je moguće poslati sa jednog broja je 20. Cena poruke je 36 dinara sa PDV-om za sve mreže.

U okviru kampanje „Vreme je da ih primetimo“ RTS će se odreći svog dela prihoda od pristiglih SMS poruka tokom „Beovizije 2020“, za nabavku neophodnih medicinsko-tehničkih pomagala obolelima od retkih bolesti, najviše deci.





22.26 – Bane Mojićević zatvara takmičarski deo srpskog izbora za predstavnika na ovogodišnjem „Evrosongu“ uveren da Evropa treba da čuje i vidi Cvet sa Prokletija.

22.22 – Ako Kolači Marka Markovića osvoje najveći broj bodova večeras i dospeju pred evrovizijsku publiku „ritam, ritam pomeriće“ mnoge u Roterdamu.

22.17 – Baš, baš bi se veselila Naiva, kao i njeni obožavaoci, kada bi morala da pakuje kofere za Holandiju ovog proleća.

22.07 – Ukoliko Ana Milenković postane predstavnica Srbije na 65. „Evrosongu“ njena pesma neće ostati Tajna ni za koga.

22.04 – Momci iz benda „Lift“ neće se pitati da li su karte za Roterdam „u snu ili na javi“ ako pesmu Samo mi kaži publika i žiri vide kao pobedničku.

22.00 – Dubok Trag na muzičkoj sceni ostaviće grupa EJO ukoliko bude trijumfovala večeras.

21.45 – Pobeda u finalu festivala „Beovizija 2020“ za Teu Divaj bila bi velika prekretnica, nešto poput Sudnjeg dana, samo bez potopa i rušenja.

21.40 – „Izgorela je nada“, peva Igor Simić. Za tu ljubav, izgleda spasa nema, ali to ne znači da je i za pesmu Ples za rastanak nestala nada da će se naći na evrovizijskom spisku u Roterdamu.

21.37 – Ukoliko bude uspeo da izbegne ružino trnje i ubojit pogled meduze, Andrija Jo stiže do pobede i njegovu pesmu Oči meduze čuće svet.

21.26 – Na scenu nije izašla prva, kao što stihovi pesme Bomba kažu, ali Neda Ukraden rešena je da, uz eksploziju i brz ritam, ostane do kraja, to jest do „Pesme Evrovizije“.

21.22 – Iako deluje kao da se opraštaju, devojke iz grupe "Hurricane" priželjkuju jak vetar koji će ih odneti do beovizijskog trona, a zatim i Holandije.

21.18 – Takmičarski deo „Beovizije“ kreće. Prvi na beovizijsku binu izlaze Milan Bujaković i Olivera Popović koji sve nade polažu u svoje Niti.

21.00 – Veliko finale je počelo! Za početak spektakl – voditelji izvode hitove Insieme, Bandido i Hajde da ludujemo – numere koje su izvedene na „Evrosongu“ održanom u Zagrebu pre tačno tri decenije.

Višemesečni proces odabira srpskog predstavnika na 65. izdanju „Pesme Evrovizije“ ulazi u veliku završnicu.