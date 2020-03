Tokom prve jutarnje kafe u "Zadruzi" Zorica Marković progovorila je o svom kolegi Acu Pejoviću, čiji je repertoar Veliki šef puštao zadrugarima za buđenje.Naime, Markovićeva nije mogla da poredi kolegin rad sa mnogobrojnim pevačima sevdaha poput Tome Zdravkovića, ali i aktuelnim pevačima, koji po njenom mišljenju, odlično pevaju ovaj muzički žanr.- Kad su nesrećni u životu (pevači), imaju oni para ne sumnjam, ali kada imaju tužan život, kada su stvarno nesrećni i imaju nekoga zbog koga pate, tada mogu da opravdam njihov repertoar i sve te tužne pesme koje pevaju, jer doživljavaju i preživljavaju. Ali neko ko je hladan kao led, ko rođenu ženu ili muža ne voli i ne poštuje, to ne mogu da razumem, a pevaju ovakve pesme, sve je trgovina. Neko peva iz duše, ne zbog para, samim tim pogađa ljude. U ovom slučaju to kod Aca Pejovića nije, jer čovek toliko voli sebe i pare, tompus i viski i krem društvo. Mrtve stvari i bogatstvo, samo je provalio foru. Ja sam dobra sa njim, nikad se nismo zamerili, ali... Dok ovaj ludi Lukas, on živi taj život, zato i prolazi. Bili su najbolji drugari, zato su se razj*bali - govorila je Markovićeva o kolegi sa estrade, a nema sumnje da će ove njene reči razbesneti Pejovića.Pogledajte detaljnije u video-prilogu u nastavku teksta.