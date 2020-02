Novosti Online | 29. februar 2020. 00:09 | Komentara: 0

U petak je u RTS-ovom studiju u Košutnjaku održano prvo polufinalno veče Beovizije 2020. Nakon završenog SMS glasanja, proglašeni su i prvi finalisti. Šest kompozicija koje će se u nedelju u velikom finalu takmičiti sa preostalih šest koje će biti izabrane u subotu, u drugoj polufinalnoj večeri.Imali smo priliku da vidimo 12 nastupa, a u velikom finalu našli su se: Igor Simić ("Ples za rastanak"), Andrija Jo ("Oči meduze"), Thea Devy ("Sudnji dan"), Neda Ukraden ("Bomba"), Marko Marković ("Kolači") i EJO ("Trag").Inače, važno je napomenuti da RTS sav prihod od SMS glasanja na Beoviziji 2020, za sve tri večeri, daje u humanitarne svrhe, za decu obolelu od retkih bolesti (NORBS).Kao što je poznato, pobednik finalne večeri predstavljaće Srbiju na Evrosongu 2020 u Roterdamu. Najveće svetsko muzičko takmičenje biće održano od 12. do 16. majaOvogodišnja Beovizija, tačnije prvo polufinalno veče, imala je na samom početku veliko iznenađenje, s obzirom na to da su ovaj prestižni festival otvorili Tijana Bogićević i njen suprug Sing, koji živi u Americi i došao je u Srbiju specijalno za ovu priliku.Otpevali su zajedno prošlogodišnju pobedničku pesmu "Arcade", a za to su dobili gromoglasan aplauz.Ovo je inače prvi put da je Tijana predstavila svog supruga, a on je, kako je rekao, počeo da prati Evroviziju nakon što je njegova supruga učestvovala na njoj.Domaćini ovogodišnje Beovizije su Dragana Kosjerina i poznati švedski voditelj srpskog porekla Jovan Radomir.Takmičiće se ukupno 24 kompozicije; u večerašnjoj polufinalnoj večeri njih 12, a sutra narednih 12 kompozicija. Veliko finale Beovizije je u nedelju, 1. marta, od 21 čas.