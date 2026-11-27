VUČIĆ: Očekujem da nova vlast uvede sankcije Rusiji između marta i maja naredne godine
LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će nova vlast u Srbiji uvesti sankcije Ruskoj Federaciji između marta i maja naredne godine, u zavisnosti od toga kada bude formirana vlada.
Vučić je rekao da nije imao kontakte sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom nakon izbora, ali da je razgovarao sa brojnim međunarodnim zvaničnicima.
- Nisam razgovarao, nisam imao nikakav kontakt sa Putinom. Imao sam kontakte sa brojnim arapskim prijateljima, sa Netanjahuom, sa Hercogom, sa mnogim evropskim - rekao je Vučić.
Na pitanje kakav odnos Srbije i Rusije očekuje nakon promene vlasti, posebno kada je reč o snabdevanju gasom, Vučić je izneo svoju procenu budućih poteza nove vlasti.
- Ja ne mogu da vam kažem kakav će biti odnos prema Rusiji. Sačekaćete nekoliko meseci, već u martu biće uvedene sankcije Ruskoj Federaciji. U zavisnosti od trenutka formiranja vlade, između marta i maja - rekao je.
Naglasio je da će odluku donositi nova vlast i da je reč o njegovom očekivanju, a ne o već donetoj odluci.
Očekuje različite stavove unutar nove vlasti
Vučić je ocenio da bi povodom sankcija Rusiji moglo da dođe do neslaganja između različitih delova nove vlasti.
- Što se tiče sankcija Ruskoj Federaciji, ja sam gotovo apsolutno siguran da ćete imati pokušaj dve priče različitih organa - rekao je.
Takvu mogućnost uporedio je sa odnosima Demokratske stranke Srbije i Demokratske stranke posle 2000. godine.
Prema njegovoj proceni, deo nove vlasti mogao bi javno da se protivi sankcijama, dok bi drugi deo podržao njihovo uvođenje.
- Jedni će da glume da su bili protiv toga, a drugi će da donesu tu odluku - naveo je Vučić.
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