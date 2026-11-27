U NAREDNIH GODINU I PO, DO DVE: Vučić otkrio kada očekuje nove parlamentarne izbore
LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da nove parlamentarne izbore očekuje za godinu i po do dve godine, ocenjujući da će se tada steći uslovi za, kako je rekao, stvarno političko nadmetanje.
Na pitanje o mogućnosti televizijskih debata i učešću predstavnika SNS u političkim emisijama, Vučić je rekao da će stranka biti spremna za razgovore sa političkim protivnicima.
- Stvarne izbore očekujem negde za godinu i po dana ili dve godine. Tada ćemo da imamo stvarne izbore i tada ćemo o tome da govorimo - izjavio je Vučić.
Na dodatno pitanje da li to znači da predstavnici SNS neće učestvovati u televizijskim debatama, odgovorio je da takva odluka ne postoji.
- Svi naši ljudi su spremni na debatu, kao što ste i sami videli u Skupštini. Svi su spremni, bore se i uvek su spremni na debatu. Mi nemamo te probleme - rekao je.
Dodao je da će se predstavnici njegove stranke odazivati pozivima televizija.
- Ako pozovete naše ljude, naši ljudi će dolaziti. Ako ih pozovete - naglasio je.
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