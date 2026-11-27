LIDER opozicije Aleksandar Vučić je ocenio da će građani u narednim mesecima moći jasnije da sagledaju rezultate rada nove vlasti.

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- To će se dogoditi već za dva-tri meseca, to ćete moći da vidite. A posebno ćete moći za sedam-osam meseci - rekao je.

On je izneo mišljenje da će početna podrška novoj vlasti vremenom oslabiti kada se politička očekivanja suoče sa svakodnevnim problemima.

- I zaljubljenost, kao i velika mržnja, traje određeno vreme. Ali ta strast prođe. A onda kad se dohvatite realnog života, onda su stvari već mnogo drugačije - izjavio je.

Vučić je ocenio da će se tada otvoriti pitanja ispunjavanja predizbornih obećanja.

- Svakoga dana ćete moći da vidite koliko je njihovo neznanje, moći ćete da vidite bezbroj rupa, bezbroj problema, bezbroj neispunjenih obećanja - rekao je.

Posebno je pomenuo najavu četvorodnevne radne nedelje sa sedmočasovnim radnim danom.

- Ovo ja čekam kada će da ispune obećanje o četvorodnevnoj radnoj nedelji puta sedam sati. Da vidim samo kada će to ispuniti - izjavio je Vučić.

Pomenuo je i najavljeni drugačiji ekonomski model, reformu javnog sektora i borbu protiv korupcije, dovodeći u pitanje mogućnost njihove realizacije.