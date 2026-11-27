KOŠARKAŠ Dejan Bodiroga podneo je ostavku na mesto poslanika, nakon što ušao u Skupštinu kao jedan od kandidata Studentske liste.

FOTO N. Skenderija

Na Instagram profilu ”Studenti u blokadi” podeljen je iskucan tekst koji je potpisao Bodiroga, gde je objasnio zašto napušta mesto poslanika.

Dejan Bodiroga je naveo da mu je velika čast što je dobio poverenje Studentskog pokreta da bude jedan od 250 kandidata za narodne poslanike, ali da je zbog brojnih obaveza odlučio da se ne prihvati poslaničkog posla.

- Velika mi je čast što sam dobio poverenje Studentskog pokreta da budem jedan od 250 kandidata za narodne poslanike. Posebno sam počastvovan činjenicom da su oni koji su predvodili borbu za slobodu i podneli najveće žrtve prepoznali i mene kao nekoga ko može da pruži svoj doprinos zajedničkim naporima da oslobodimo našu otadžbinu od vladavine mafije. U dogovoru sa Studentskim pokretom, pristao sam da stanem rame uz rame sa ljudima koji su, kao i ja, prošli najdemokratskiju proceduru da bi se uopšte našli na ovoj listi, ali sam Studentski pokret odmah po prihvatanju kandidature obavestio da, zbog brojnih obaveza, neću moći da se prihvatim i poslaničkog posla - navedeno je u tekstu.