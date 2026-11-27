"ZA NAS JE TAJ 13. DECEMBAR OD VELIKOG ZNAČAJA" Vučić najavio velike promene unutar SNS
LIDER opozicije Aleksandar Vučić je najavio da će se SNS na predstojećoj stranačkoj skupštini 13. decembra baviti sopstvenim nedostacima i promenama u načinu rada.
- Mi ćemo, naravno, sebe morati da menjamo - poručio je.
Naglasio je da za SNS predstojeća skupština ima poseban značaj.
- Za nas je taj 13. od velikog značaja - rekao je Vučić.
Govoreći o potrebi za reorganizacijom i obnovom stranke, napravio je istorijsku paralelu sa kineskom armijom pod vođstvom Mao Cetunga.
- Nekada je kineska armija sa Mao Cetungom ostala na svega 30.000 vojnika, a njihovi neprijatelji su imali tri miliona vojnika. Ali bila je dovoljna ta iskra slobode, samouverenost, želja za borbenošću i pobedom da ih dovede do konačne velike pobede - rekao je Vučić.
Prema njegovim rečima, SNS mora da sagleda sopstvene greške i nedostatke, bez obzira na okolnosti u kojima je izgubio vlast.
- Važno je da sebe promenimo, da dobro sagledamo naše nedostatke - istakao je.
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