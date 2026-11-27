LIDER opozicije Aleksandar Vučić je najavio da će se SNS na predstojećoj stranačkoj skupštini 13. decembra baviti sopstvenim nedostacima i promenama u načinu rada.

Foto: Printscreen

- Mi ćemo, naravno, sebe morati da menjamo - poručio je.

Naglasio je da za SNS predstojeća skupština ima poseban značaj.

- Za nas je taj 13. od velikog značaja - rekao je Vučić.

Govoreći o potrebi za reorganizacijom i obnovom stranke, napravio je istorijsku paralelu sa kineskom armijom pod vođstvom Mao Cetunga.

- Nekada je kineska armija sa Mao Cetungom ostala na svega 30.000 vojnika, a njihovi neprijatelji su imali tri miliona vojnika. Ali bila je dovoljna ta iskra slobode, samouverenost, želja za borbenošću i pobedom da ih dovede do konačne velike pobede - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, SNS mora da sagleda sopstvene greške i nedostatke, bez obzira na okolnosti u kojima je izgubio vlast.

- Važno je da sebe promenimo, da dobro sagledamo naše nedostatke - istakao je.