OBRAZLOŽENJE - NEMA LEGITIMITET: Čupić nije potpisao zajedničku deklaraciju na samitu Procesa Brdo-Brioni
V.D. predsednika Srbije Aleksandar Čupić danas u Ohridu, na samitu Procesa Brdo-Brioni, jedini nije potpisao zajedničku deklaraciju uz obrazloženje da nema legitimitet da to učini, ali se saglasio sa svim principima u tom dokumentu, izjavila je predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova.
Na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednicima Hrvatske i Slovenije, po okončanju 15. samita Procesa Brdo-Brioni, Siljanovska-Davkova je rekla da se današnji sastanak razlikovao od ranijih, kada je „bilo dosta problema sa usvajanjem određenih pitanja ili deklaracija“.
- Iako se saglasio sa svim principima usvojene deklaracije, gospodin Čupić je danas jedini rekao da ne može da je potpiše, da ne može otvoreno da stane iza nje jer se njegov legitimitet na drugi način potvrđuje - kazala je Siljanovska-Davkova.
Proces Brdo-Brioni je godišnji regionalni samit lidera Zapadnog Balkana, Hrvatske i Slovenije. Glavni cilj inicijative je podrška evropskim integracijama i proširenju Evropske unije na zemlje regiona, uz jačanje regionalne saradnje i stabilnosti.
Sastao se za regionalnim liderima, upoznao Milanovića
Podsetimo, Aleksandar Čupić izjavio je da je tokom susreta sa regionalnim liderima na samitu lidera procesa Brdo - Brioni u Ohridu naišao na prijateljski prijem i zadovoljstvo zbog načina komunikacije, ističući da Srbija mora da gradi što bolje odnose sa svojim komšilukom.
Čupić kaže da se sastao sa Željkom Cvijanović, Jakovom Milatovićem i sa Gordanom Siljanovskom Davkovom.
Kaže i da je danas upoznao predsednika Hrvatske Zorana Milanovića.
(Blic)
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