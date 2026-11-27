NA PITANjE šta se promenilo u izbornim uslovima u odnosu na period pre 25. oktobra, lider opozicije Aleksandar Vučić je izneo podatke za koje tvrdi da pokazuju neravnopravan tretman predstavnika njegove stranke na javnom servisu.

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Podsetio je da je tokom prethodne izborne kampanje Siniša Mali učestvovao u televizijskoj debati u kojoj je, prema njegovim rečima, bio suočen sa više sagovornika.

- Siniša Mali je na televizijsku debatu išao protiv troje, da ne kažem četvoro ljudi. Bio je protiv Nikezića, Miloša Jovanovića, Šoškića i novinara Dragana Ignića - rekao je Vučić.

Naglasio je da je tada odnos učesnika bio jedan prema tri ili jedan prema četiri.

Potom je izneo podatke o zastupljenosti političkih predstavnika na RTS-u tokom prethodnih mesec dana.

- Ono što smo mi izračunali u prethodnih 31 dan, na programima Radio-televizije Srbije, do sada je bilo 196 prema nula. Sto devedeset šestoro gostiju u svim emisijama prema nula - izjavio je Vučić.

Prema njegovim tvrdnjama, u pomenutom periodu nijedan predstavnik njegove političke opcije nije dobio priliku da gostuje na javnom servisu.

- Znate, jedan prema tri i 196 prema nula nije baš isto- rekao je Vučić.

On je ipak naglasio da odnos gostovanja na RTS-u nije presudan razlog zbog kojeg se protivi učešću SNS na predsedničkim izborima.

- Ovo nije glavni razlog. Rešili bismo mi preko toga - rekao je Vučić, najavljujući dodatno obrazloženje svog stava.

Dodao je da privatni mediji pripadaju različitim vlasnicima i da se njihova uređivačka politika ne može posmatrati na isti način kao rad javnog servisa.

- Privatne televizije pripadaju raznim tajkunima, samo se tajkuni menjaju. Ostaje jedan kolegijum loših ljudi koji su mogli da biraju najgore moguće reči za sve one koji su protiv njih ili koji se njima ne dopadaju - naveo je Vučić.

Posebno je kritikovao Radio-televiziju Srbije.

- Javni servis ne može da bude gori od N1 i Nove S, kao što je danas - ocenio je.