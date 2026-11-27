KAKO DA UČESTVUJEMO NA IZBORIMA KAD HAPSE NOVINARA? Vučić odgovorio na pitanje da li njegova stranka ide u izbornu trku
OBJAŠNjAVAJUĆI zbog čega se protivi izlasku na predsedničke izbore, Vučić je govorio o hapšenju novinara Dragana J. Vučićevića, ocenjujući da je njegov pritvor neprihvatljiv.
- Kako da učestvujemo na izborima kada uhapsite čoveka koji je kriv i odredite mu pritvor, ne idete na redovan postupak, samo zato što je rekao da se nalazi u nekoj vrsti talačke krize? To je vaš kolega, šta god vi mislili o njemu - rekao je Vučić.
On je ocenio da se Vučićević nalazio u ozbiljnoj životnoj opasnosti i da je njegova izjava bila, kako je naveo, najblaži mogući opis situacije.
- On je bio u situaciji da mu je život visio o koncu. Rekao je najbenigniju moguću stvar. On je danas u zatvoru zbog izazivanja panike, nereda, uznemirenja javnosti i svega drugoga - izjavio je.
Na pitanje voditeljke da li to znači da ne postoje uslovi za fer izbore, Vučić je odgovorio da nije reč samo o izbornim uslovima, već o principima.
- To nije pitanje da li su izbori fer. Dakle, on je jedini čovek u Evropi koji za tako nešto danas odgovara. Nigde ne postoji nijedan drugi primer u Evropi da neko za takvu stvar odgovara - rekao je Vučić.
Neka dobiju i 90 odsto glasova, videće se kako se upravlja Srbijom
Vučić je poručio da bi eventualno neučešće SNS na izborima predstavljalo način da se, prema njegovoj oceni, domaćoj i međunarodnoj javnosti ukaže na političke prilike u Srbiji.
- Nikakav problem. Uradite, ljudi, sve što hoćete, dobijte 90 odsto glasova. Mogu ovi koji će na različite načine da se kandiduju da se pohvale da su dobili dva, tri, četiri, pet odsto - rekao je.
Dodao je da bi takav izborni rezultat, prema njegovom mišljenju, pokazao stanje političkih odnosa u zemlji.
- Ja mislim da ćemo time na najbolji način pokazati i zemlji i svetu kako i na koji način se upravlja ovom zemljom - izjavio je.
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