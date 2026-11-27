LIDER opozicije Aleksandar Vučić gost je emisije "Usijanje" na Kurir TV.

Foto: Printscreen

Na pitanje da li će SNS imati svog predsedničkog kandidata, s obzirom na to da je Ana Brnabić najavila donošenje odluke na stranačkoj skupštini 13. decembra, Vučić je rekao da postoje i druge mogućnosti, uključujući podršku drugom kandidatu.

„Zato je rekla 13, zato što uvek postoji mogućnost da nekoga podržite i donesete neke druge odluke. Ali ćemo svakako pre toga imati Predsedništvo i Glavni odbor, 3, 4. ili 5. decembra, ne mogu da kažem tačno, i saopštiti svoju odluku o učešću ili neučešću na tim izborima“, rekao je Vučić.

Na pitanje kojoj je mogućnosti bliži, odgovorio je da ne smatra da je to ključno pitanje.

Vučić očitao bukvicu preletačima

Tokom razgovora Vučić se osvrnuo i na menjanje strane Kurira.

„Pretpostavljam da je u sada oslobođenom Kuriru teško...“, rekao je Vučić, nakon čega ga je voditelj pitao od koga je televizija oslobođena.

„Pa od nas, od diktatora oslobođenom“, odgovorio je Vučić.

Dodao je da, kako je naveo, pojedini sagovornici dobijaju znatno više prostora u programu, dok je njemu omogućeno sat vremena za razgovor.

„Uz neke Pajiće i ostale, koji dobiše mesec dana, dobićemo i mi sat vremena da biste mogli to da prikažete. Ali vam hvala na tome, da se ne žalim. Negde nismo dobili ni minut, tako da smo iskreno zahvalni“, rekao je Vučić.

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da pitanje kandidata Srpske napredne stranke na predsedničkim izborima 27. decembra nije među njegovim glavnim političkim prioritetima, već da ga, kako je naveo, mnogo više zanimaju stanje u društvu, položaj novinara i politička situacija u Srbiji.

Na ponovljeno pitanje da li će SNS imati svog predsedničkog kandidata, Vučić je odgovorio:

„To ćemo da vidimo.“

Kada je voditeljka konstatovala da je reč o političkom pitanju broj jedan, Vučić je to odbacio.

„Ja ne mislim da je to političko pitanje broj jedan. Ja mislim da je to političko pitanje broj 170“, rekao je Vučić.

Nakon insistiranja voditeljke da je reč o važnom pitanju koje zanima javnost, dodatno je obrazložio svoj stav.

„Za mene to nije političko pitanje ni broj jedan, ni broj dva, ni broj tri. Za mene je političko pitanje broj jedan kada će da prestane teror. Političko pitanje broj dva, kada će da prestane progon novinara i slobodnomislećih ljudi. Za mene je pitanje broj tri kada ćemo da počnemo da se bavimo ozbiljnom politikom, a ne da se bavimo glupostima i lažima“, izjavio je Vučić.

Kritike na račun medija i priče o pretku Sajčića

Vučić se potom osvrnuo na tekstove o pretku Sajčića, navodeći da je u medijima čitao tvrdnje da je njegov pradeda tokom Rusko-japanskog rata ubio samuraja.

On je doveo u pitanje istorijsku tačnost takvih navoda, ukazujući na to da su samuraji kao društvena kategorija formalno prestali da postoje tokom reformi u Japanu u 19. veku.

„Pošto sam kod vas čitao kako je pradeda budućeg predsednika Sajčića, koji će da nadmaši Lukašenka u broju glasova, ubio samuraja, da mi objasnite kako je to 27 godina posle toga ubio samuraja“, rekao je Vučić.

Voditeljka je odgovorila da tokom gostovanja nije primereno tražiti objašnjenja za pojedinačne novinske tekstove, naročito kada nisu prisutni njihovi autori i urednici. Upitala ga je i da li je pitanje kandidata SNS za predsedničke izbore važnije od eventualne istorijske greške u jednom tekstu.

Vučić je odgovorio da mu nije cilj rasprava o samurajima, već da ukaže na ono što smatra problematičnim načinom javnog predstavljanja političkih tema.

„Nisu u pitanju samuraji. Pitanje je besmislenih laži, besmislenih postavki koje sam gledao i posle 5. oktobra“, rekao je.

Vučić: Formirana je apsolutna vlast na svim nivoima

Govoreći o političkoj situaciji, Vučić je kritikovao način na koji se, prema njegovoj oceni, u javnosti prikazuje delovanje nove vlasti.

Osvrnuo se i na izjavu jednog od prethodnih gostiju Kurir televizije, koji je, kako je naveo, ocenio da opozicija izaziva i produbljuje političku krizu.

Vučić je odbacio takvu ocenu i istakao da smatra da nova vlast već raspolaže svim ključnim polugama upravljanja.

„Ne, formirana je apsolutna vlast na svim nivoima. Izvršna vlast funkcioniše u svim oblastima društvenog života“, rekao je Vučić.

On je dodao da se u javnom prostoru, prema njegovom mišljenju, previše govori o neozbiljnim temama i pojedinačnim pričama, dok izostaje rasprava o konkretnim političkim pitanjima.

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da Srpska napredna stranka nije radila istraživanja javnog mnjenja pred predsedničke izbore zakazane za 27. decembar i da odluka o eventualnom kandidatu neće zavisiti isključivo od procene izbornog rezultata.

Na pitanje voditeljke da li SNS raspolaže rezultatima istraživanja i zbog čega ne bi predložio kandidata ukoliko procenjuje da može da pobedi, Vučić je odgovorio:

„Zato što postoje određeni principi. Nismo čak ni radili istraživanja. Niti me to u ovom trenutku zanima.“

Vučić optužio „vračarski klan“ za požar u Tehnomaniji

Vučić je potom izneo optužbe na račun, kako je rekao, ljudi povezanih sa novom vlašću, tvrdeći da su odgovorni za požar u objektu Tehnomanije.

„Ceo dan emitujete vest o tome kako je izgorela u požaru Tehnomanija. Nije ona izgorela u požaru, već je neko ko pripada novim vlastima, ko je dobio carte blanche da radi šta hoće na ulici, a to je vračarski klan, zapalio Tehnomaniju. Samo što to niko u ovoj zemlji nije smeo da kaže“, izjavio je Vučić.

Na pitanje voditeljke da li takva saznanja treba prijaviti policiji, odgovorio je da policija, prema njegovim tvrdnjama, već raspolaže informacijama.

„Policija to sve zna. Policija to sve zna i ništa ne preduzima, zato što znaju koja je nova vlast“, rekao je.

Vučić: Napadnuto je više od 3.000 ljudi, podneto više od 1.000 prijava

Govoreći o bezbednosnoj situaciji, Vučić je naveo da je širom Srbije napadnuto više od 3.000 ljudi i da je podneto više od 1.000 prijava.

Na konstataciju voditeljke da je napadnuto više od 500 preduzetnika, Vučić je izneo veći broj napada, ne precizirajući da li se njegova cifra odnosi na preduzetnike ili sve napadnute osobe.

„Napadnuto je preko 3.000, a samo prijava imate preko 1.000. I šta je sa tih 1.000 prijava? Ništa. Jure papiriće po kontejnerima i gledaju kako će da hapse Dragana J. Vučićevića. Eto, to je ono što se danas dešava“, izjavio je.

Vučić odgovorio Bakiću: Zašto su onda išli kod tužilaca i naređivali im šta da rade?

Voditeljka je potom prenela tvrdnju Jova Bakića da su poluge vlasti, uključujući one u policiji, i dalje pod Vučićevom kontrolom. Vučić je tu ocenu odbacio, ironično se osvrnuvši na ranije pomenutu priču o pretku Sajčića.

„U pravu ste, baš kao što je njegov pradeda ubio samuraja“, rekao je Vučić.

On je zatim postavio pitanje o uticaju nove vlasti na rad pravosudnih organa.

„Pa što su onda išli kod tužilaca i što su tužiocima naređivali šta da rade? A kako to tužioci se tako promeniše naglo?“, upitao je Vučić.

Govoreći o hapšenjima, pomenuo je Jasminu Vojnović iz Smedereva, Patrika Drida, pojedine policajce i Dragana J. Vučićevića, tvrdeći da su ljudi koji nisu počinili krivična dela izloženi postupcima.

„Znate, nešto je drugo tu u pitanju“, zaključio je Vučić, najavljujući nastavak odgovora na pitanje o predsedničkim izborima.

Protiv sam izlaska na predsedničke izbore, ali konačnu odluku doneće stranka

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se lično protivi učešću Srpske napredne stranke na predsedničkim izborima zakazanim za 27. decembar, ali da će konačna odluka biti doneta u skladu sa interesima Srbije.

„Mi ćemo doneti odluku u skladu sa interesima Srbije. Ja lično mogu da vam kažem šta je moj stav. Ja sam protiv izlaska na izbore. Što ne znači da će to biti stav većine, jer sam čuo od dvoje svojih prijatelja da razmišljaju na drugačiji način“, rekao je Vučić.

On je naglasio da smatra da principi moraju biti važniji od političkih funkcija.

„Ja samo mislim da je od bilo kakve funkcije uvek važniji princip“, istakao je.

Hapšenje novinara kao razlog za neučešće na izborima

Objašnjavajući zbog čega se protivi izlasku na predsedničke izbore, Vučić je govorio o hapšenju novinara Dragana J. Vučićevića, ocenjujući da je njegov pritvor neprihvatljiv.

„Kako da učestvujemo na izborima kada uhapsite čoveka koji je kriv i odredite mu pritvor, ne idete na redovan postupak, samo zato što je rekao da se nalazi u nekoj vrsti talačke krize? To je vaš kolega, šta god vi mislili o njemu“, rekao je Vučić.

On je ocenio da se Vučićević nalazio u ozbiljnoj životnoj opasnosti i da je njegova izjava bila, kako je naveo, najblaži mogući opis situacije.

„On je bio u situaciji da mu je život visio o koncu. Rekao je najbenigniju moguću stvar. On je danas u zatvoru zbog izazivanja panike, nereda, uznemirenja javnosti i svega drugoga“, izjavio je.

Na pitanje voditeljke da li to znači da ne postoje uslovi za fer izbore, Vučić je odgovorio da nije reč samo o izbornim uslovima, već o principima.

„To nije pitanje da li su izbori fer. Dakle, on je jedini čovek u Evropi koji za tako nešto danas odgovara. Nigde ne postoji nijedan drugi primer u Evropi da neko za takvu stvar odgovara“, rekao je Vučić.

Neka dobiju i 90 odsto glasova, videće se kako se upravlja Srbijom

Vučić je poručio da bi eventualno neučešće SNS na izborima predstavljalo način da se, prema njegovoj oceni, domaćoj i međunarodnoj javnosti ukaže na političke prilike u Srbiji.

„Nikakav problem. Uradite, ljudi, sve što hoćete, dobijte 90 odsto glasova. Mogu ovi koji će na različite načine da se kandiduju da se pohvale da su dobili dva, tri, četiri, pet odsto“, rekao je.

Dodao je da bi takav izborni rezultat, prema njegovom mišljenju, pokazao stanje političkih odnosa u zemlji.

„Ja mislim da ćemo time na najbolji način pokazati i zemlji i svetu kako i na koji način se upravlja ovom zemljom“, izjavio je.

Kritike zbog položaja opozicije u Narodnoj skupštini

Vučić je potom kritikovao način na koji je konstituisana Narodna skupština, tvrdeći da opoziciji nisu omogućena mesta koja joj, prema njegovom mišljenju, pripadaju u parlamentarnom sistemu.

„Ne zaboravljajte, to su ljudi koji nam nisu, po prvi put posle 35 godina, ne nama, već građanima Srbije, dali da budu predstavljeni na adekvatan način u Narodnoj skupštini ni kroz potpredsednička mesta“, rekao je Vučić.

On je dodao da opoziciji nije ponuđeno ni rukovođenje parlamentarnim odborima.

„To su ljudi koji nam po prvi put nisu ponudili, opoziciji i onima koji drugačije misle, mogućnost da vode parlamentarne odbore“, naveo je.

Prema njegovoj oceni, predstavnici nove vlasti svakodnevno upućuju pretnje političkim protivnicima.

„To su ljudi koji svakoga dana, sa svih mogućih funkcija, i kad ne znaju više o čemu da pričaju, samo prete i govore kako će negde nekoga da maltretiraju, negde nekoga da hapse“, izjavio je.

Vučić je na kraju kritikovao i pojedine predstavnike parlamentarne većine i predsedničkog kandidata, iznoseći primedbe na njihovo javno predstavljanje i političke biografije.

Politička situacija u Srbiji ozbiljnija od svakodnevnih prepucavanja

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da je politička situacija u Srbiji znatno ozbiljnija od tema kojima se, prema njegovoj oceni, svakodnevno bave predstavnici nove vlasti i pojedini mediji.

Osvrćući se ponovo na priče o pretku budućeg predsednika Sajčića, Vučić je kritikovao način na koji se pojedine informacije predstavljaju javnosti.

„Nekad su ubili samuraja, a kad nema baš logike da su ubili samuraja, pošto samuraji u to vreme nisu postojali, onda više nije ni važno. Onda su hranili kučiće i golubove po terasama“, rekao je Vučić.

On je pomenuo i samit procesa Brdo–Brioni, kritikujući odgovor na pitanje o odnosima Severne Makedonije i Bugarske.

„Kad ih pitate na samitu Brdo–Brioni šta misle o makedonsko-bugarskim odnosima, oni kažu da ne bi sada o tome govorili, zato što im plenum nije javio šta treba da misle“, naveo je Vučić.

Dodao je da je stanje u zemlji, prema njegovom mišljenju, isuviše ozbiljno da bi se politička rasprava svela na šale.

„Ovo vam sve govorim zato što je situacija u zemlji mnogo ozbiljnija od šala koje bih mogao da zbijam celo veče“, istakao je.

O nasilju i zloupotrebama nakon promene vlasti

Na pitanje voditeljke zbog čega mu se promenilo raspoloženje tokom gostovanja, Vučić je odgovorio da ga je na to navelo ono što je video u programu Kurir televizije.

On je ponovio optužbe da su pojedinci povezani sa novom vlašću dobili odrešene ruke da deluju bez odgovornosti.

„Shvatio sam da smo mi krivi za to što oni koji su dobili, kao što sam rekao, carte blanche, da uništavaju sve po Srbiji, da se time naplate za podršku koju su dali, ali samo do trenutka dok se ne formiraju sve institucije. A onda, kao, moraće da stanu“, rekao je Vučić.

Prema njegovim tvrdnjama, o takvim pojavama se zna, ali se o njima javno ne govori.

„I ceo grad to zna, i cela Srbija to zna, samo niko ne sme ništa da kaže“, izjavio je.

Oštre kritike RTS-a: Javni servis mora da bude objektivan i profesionalan

Vučić je potom kritikovao rad Radio-televizije Srbije, ocenjujući da javni servis ne ispunjava svoju osnovnu ulogu.

„A da ne pričamo o sramotnom RTS-u, koji nije televizija. To više ne da nije javni servis. To je bukvalno sramota“, rekao je Vučić.

Na pitanje voditeljke da uporedi RTS i Informer, istakao je da postoji suštinska razlika između javnog servisa i privatnih medija.

„Radio-televizija Srbije je javni servis koji plaćaju svi građani. I on mora da bude objektivan i profesionalan“, rekao je Vučić.

On je ocenio da RTS ne ispunjava te standarde.

„On je sve, samo nije objektivan i profesionalan“, naveo je.

Polemika sa voditeljkom zbog poređenja Informera i Kurira

Vučić je tokom razgovora izjavio da, prema njegovom mišljenju, Informer objavljuje više istinitih informacija od RTS-a, ali i od Kurir televizije.

„Uzgred, mnogo više istine saopštava Informer nego Radio-televizija Srbije, ali Informer ima pravo da ima svoju uređivačku politiku kakvu želi“, rekao je Vučić.

Potom je dodao:

„Informer saopštava mnogo više istine nego i vi.“

Voditeljka se nije složila sa tom ocenom.

„Izvinjavam se, ali sa time prosto ne možemo da se složimo“, odgovorila je, naglašavajući da zaposleni u Kuriru stoje iza rada svoje televizije.

Foto: Printscreen

Vučić je na kraju ovog dela razgovora rekao da iznosi svoje mišljenje, odgovarajući na pitanja koja su mu postavljena.

Kritike RTS-a, N1 i Nove S

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da privatne televizije imaju pravo na svoju uređivačku politiku, ali da javni servis mora da poštuje drugačije standarde, jer se finansira novcem svih građana.

Govoreći o N1 i Novoj S, Vučić je izneo optužbe da su te televizije podsticale narušavanje ustavnog poretka i napade na političke neistomišljenike.

„To su televizije koje su podsticale narušavanje ustavnog poretka sve vreme, na terorističke akte, na napade na političke neistomišljenike“, rekao je Vučić.

Dodao je da privatni mediji pripadaju različitim vlasnicima i da se njihova uređivačka politika ne može posmatrati na isti način kao rad javnog servisa.

„Privatne televizije pripadaju raznim tajkunima, samo se tajkuni menjaju. Ostaje jedan kolegijum loših ljudi koji su mogli da biraju najgore moguće reči za sve one koji su protiv njih ili koji se njima ne dopadaju“, naveo je Vučić.

Posebno je kritikovao Radio-televiziju Srbije.

„Javni servis ne može da bude gori od N1 i Nove S, kao što je danas“, ocenio je.

Polemika o zahtevima za dosijee građana

Vučić je tokom razgovora pomenuo i zahteve za dostavljanje dosijea pojedinih ljudi, tvrdeći da takva praksa nije primerena javnom servisu.

„U javnom servisu ne možete da tražite dosijee ljudi kao što traže“, izjavio je.

Govoreći o tome ko je tražio pomenute podatke, osvrnuo se na navode Borivoja Ljuškovića.

Tokom razgovora pomenut je i studentski pokret Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu.

Voditeljka je ukazala na razliku između studentskog pokreta i Srpske napredne stranke, nakon čega je pokušala da razgovor vrati na pitanje predsedničkih izbora.

O izbornim uslovima: Na RTS-u 196 gostiju naspram nijednog našeg

Na pitanje šta se promenilo u izbornim uslovima u odnosu na period pre 25. oktobra, Vučić je izneo podatke za koje tvrdi da pokazuju neravnopravan tretman predstavnika njegove stranke na javnom servisu.

Podsetio je da je tokom prethodne izborne kampanje Siniša Mali učestvovao u televizijskoj debati u kojoj je, prema njegovim rečima, bio suočen sa više sagovornika.

„Siniša Mali je na televizijsku debatu išao protiv troje, da ne kažem četvoro ljudi. Bio je protiv Nikezića, Miloša Jovanovića, Šoškića i novinara Dragana Ignića“, rekao je Vučić.

Naglasio je da je tada odnos učesnika bio jedan prema tri ili jedan prema četiri.

Potom je izneo podatke o zastupljenosti političkih predstavnika na RTS-u tokom prethodnih mesec dana.

„Ono što smo mi izračunali u prethodnih 31 dan, na programima Radio-televizije Srbije, do sada je bilo 196 prema nula. Sto devedeset šestoro gostiju u svim emisijama prema nula“, izjavio je Vučić.

Prema njegovim tvrdnjama, u pomenutom periodu nijedan predstavnik njegove političke opcije nije dobio priliku da gostuje na javnom servisu.

„Znate, jedan prema tri i 196 prema nula nije baš isto“, rekao je Vučić.

On je ipak naglasio da odnos gostovanja na RTS-u nije presudan razlog zbog kojeg se protivi učešću SNS na predsedničkim izborima.

„Ovo nije glavni razlog. Rešili bismo mi preko toga“, rekao je Vučić, najavljujući dodatno obrazloženje svog stava.

Odbijanje učešća u skupštinskim odborima zbog odnosa parlamentarne većine prema opoziciji

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da Srpska napredna stranka nije prihvatila učešće u 20 skupštinskih odbora jer joj parlamentarna većina nije omogućila nijedno potpredsedničko mesto u Narodnoj skupštini, niti rukovođenje bilo kojim odborom.

Na pitanje voditeljke kako će opozicija kontrolisati rad ministarstava, budžet, javne nabavke i zakone ukoliko ne učestvuje u odborima, Vučić je odgovorio da je osnovna uloga skupštinskih odbora priprema zakona, a ne neposredna kontrola rada izvršne vlasti.

„Odbori u Skupštini pre svega pripremaju zakone, a ne služe kao direktna kontrola nad radom, kao što su predstavnici režimske većine izmišljali“, rekao je Vučić.

Tokom razgovora ukazao je na razliku između tvrdnje da SNS nije prihvatio ponuđena mesta i njegovog stava da opoziciji ta mesta uopšte nisu bila omogućena.

Voditeljka je potom prihvatila njegovu ispravku, navodeći da parlamentarna većina nije dozvolila opoziciji da dobije nijedno potpredsedničko mesto.

„Ne samo to. Nisu nam dali ni jedno od sedam ili osam predsedničkih mesta u odborima, baš ništa od svega toga“, rekao je Vučić.

Nećemo dozvoliti ponižavanje građana koji su glasali za nas

Vučić je ocenio da postupanje parlamentarne većine predstavlja presedan koji narušava dosadašnju demokratsku praksu u Srbiji.

„Zato smo se na to odlučili, jer je to jedan nesvakidašnji slučaj koji ruši i tradiciju i demokratsku praksu i sve drugo“, rekao je.

Naglasio je da odbijanje učešća u odborima ne predstavlja pitanje ličnog dostojanstva funkcionera SNS, već odnosa prema biračima te stranke.

„Naša je bila samo prirodna reakcija, jer obični, normalni ljudi ne žele da budu poniženi. I nije pitanje našeg poniženja. Nećemo da unizimo ljude koji su glasali za nas“, izjavio je Vučić.

Dodao je da SNS ne želi da dozvoli da građani koji su ostali verni svojim političkim uverenjima budu, kako je rekao, ponižavani zbog svog izbornog opredeljenja.

O ponašanju poslanika SNS: Zaustavio sam ih kada su krenuli ka predsedniku Skupštine

Govoreći o konstitutivnoj sednici Narodne skupštine, Vučić je ocenio da su se poslanici SNS ponašali dostojanstveno uprkos provokacijama i uvredama.

„Ponašali smo se, mislim, veoma dostojanstveno, ponosito, ozbiljno i odgovorno, uprkos svim provokacijama, najtežim uvredama, napadima sa galerije i dobacivanjima“, rekao je.

Foto: Kurir Printskrin

Prema njegovim rečima, poslanici SNS nisu pokušavali da opstruišu rad parlamenta.

„Nismo opstruisali ništa nijednog trenutka. Niste videli ružne scene u parlamentu, čak i kada su naši poslanici krenuli, s pravom, ka mestu gde sedi predsednik Narodne skupštine, ja sam ih zaustavio i vratio nazad“, izjavio je Vučić.

On je istakao da ozbiljan, odgovoran i dostojanstven, ali istovremeno borben i kritički pristup treba da ostane osnov parlamentarnog delovanja SNS.

Skupština SNS 13. decembra: Predstoje promene unutar stranke

Vučić je najavio da će se SNS na predstojećoj stranačkoj skupštini 13. decembra baviti sopstvenim nedostacima i promenama u načinu rada.

„Mi ćemo, naravno, sebe morati da menjamo“, poručio je.

Naglasio je da za SNS predstojeća skupština ima poseban značaj.

„Za nas je taj 13. od velikog značaja“, rekao je Vučić.

Govoreći o potrebi za reorganizacijom i obnovom stranke, napravio je istorijsku paralelu sa kineskom armijom pod vođstvom Mao Cetunga.

„Nekada je kineska armija sa Mao Cetungom ostala na svega 30.000 vojnika, a njihovi neprijatelji su imali tri miliona vojnika. Ali bila je dovoljna ta iskra slobode, samouverenost, želja za borbenošću i pobedom da ih dovede do konačne velike pobede“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, SNS mora da sagleda sopstvene greške i nedostatke, bez obzira na okolnosti u kojima je izgubio vlast.

„Važno je da sebe promenimo, da dobro sagledamo naše nedostatke“, istakao je.

Vučić je ponovio tvrdnje da je protiv prethodne vlasti vođena, kako je rekao, obojena revolucija finansirana iz inostranstva.

„Bez obzira na to koliko je para spolja ušlo za naše rušenje, bez obzira na to što je, naravno, bila sprovođena obojena revolucija, plaćena od Zagreba do drugih evropskih centara, mnogih mesta širom sveta, regionalnih centara i tako dalje, moramo na objektivan način da sagledamo svoje nedostatke“, izjavio je Vučić.

Voditeljka ga je potom upitala koji su najveći nedostaci SNS, podsećajući na njegove ranije najave reorganizacije stranke, povratka pojedinih starih kadrova, uključivanja novih ljudi i promene načina rada.

Najavljene kadrovske promene u SNS: Biće smenjeno 95 odsto bahatih i arogantnih

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srpska napredna stranka morati da sprovede ozbiljne kadrovske i organizacione promene nakon izbornog poraza, navodeći da će 95 odsto ljudi koje je ocenio kao bahate i arogantne biti promenjeno.

„Moraćemo da menjamo ljude koji su zaista bili bahati i arogantni i biće promenjeni. Devedeset pet odsto takvih ljudi biće promenjeno“, rekao je Vučić u emisiji „Usijanje“ na Kurir televiziji.

On je istakao da će stranka morati da se oslobodi i članova koji su uz nju bili isključivo zbog funkcija i koristi od vlasti.

„Stranka će morati da se očisti od onih koji su vezani za stranku samo kada nešto od nje imaju i kada su na vlasti. Moraćemo ponovo da se vratimo čistom narodnom aktivizmu, da se vratimo na početak i da ponovo gradimo“, rekao je Vučić.

Naglasio je da takav proces neće biti ni lak ni brz.

O odgovornosti za izborni poraz: Ja sam kriv zbog pogrešne procene

Na pitanje ko će snositi odgovornost za izborni poraz SNS i da li odgovornost može biti samo njegova, Vučić je odgovorio da je izborni poraz sastavni deo demokratskog procesa i da je najvažnije prihvatiti rezultate.

„Mi smo ozbiljni ljudi. Na izborima možete da pobedite i možete da izgubite. I sve je za ljude. Važno je da izborne rezultate priznate, važno je da ne učestvujete u nasilju. Mi smo, za razliku od naših protivnika, umeli da prihvatimo poraz, oni nisu umeli da prihvate ni pobedu“, rekao je Vučić.

Dodao je da ga posebno opterećuje svest o tome da su pojedine stvari mogle biti urađene bolje.

„Imam problem sa tim što znam da smo stvari mogli da uradimo bolje“, naveo je.

Vučić je preuzeo odgovornost za sopstvenu procenu raspoloženja birača.

„Ja sam kriv zbog procene da sam, bez obzira na sve, verovao da će ljudi izabrati ono što je racionalni put u budućnost, a ne povratak u prošlost“, rekao je.

On je ocenio da su građani izabrali političku opciju koju on smatra povratkom na ranije politike, pominjući Šoškića, Pitića i druge nekadašnje nosioce javnih funkcija.

Kritike na račun predsedničkog kandidata Sajčića

Vučić se osvrnuo i na nastup predsedničkog kandidata Sajčića tokom skupštinskog zasedanja.

„Gledao sam i budućeg predsednika koji će dobiti veću podršku od Lukašenka“, rekao je ironično, a zatim izneo kritiku njegovog ponašanja u parlamentu.

„Gledao sam ga, čovek je više od 50 odsto vremena spavao u Narodnoj skupštini“, izjavio je Vučić.

Dodao je da mora da razume razloge zbog kojih birači nisu podržali političku opciju koju je predvodio.

„Moram da izvučem pouke i da dobro razumem zašto nisu želeli da imaju nekoga ko je mogao da radi mnogo više, bio energičniji“, rekao je.

Naglasio je da promene moraju da počnu i od njega samog.

„Tu moram sebe da krenem da menjam“, naveo je Vučić.

O ostavkama

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje još najmanje desetak ostavki poslanika Srpske napredne stranke, ali da to ne smatra znakom osipanja stranke, već uobičajenim procesom u kojem na mesto jednog poslanika dolazi drugi.

Na pitanje voditeljke da li postoji opasnost od odlaska pojedinih članova SNS nakon gubitka vlasti, posebno imajući u vidu ostavku Marka Koraća, Vučić je odgovorio da je reč o redovnoj zameni poslanika.

„Što se tiče gospodina Marka Koraća, on je samo podneo ostavku i njega zamenjuje drugi poslanik“, rekao je Vučić.

On je podsetio da je još na dan izbora govorio o mogućem odlasku pojedinih ljudi, naročito biznismena koji su bili povezani sa strankom dok je bila na vlasti.

„Mnogi biznismeni će od nas otići. Hvala im na tome. Taman će da popunjavaju ove redove ovih koji govore da su prepošteni“, naveo je Vučić, podsećajući na svoju raniju izjavu.

Govoreći o budućim promenama poslaničkog sastava, najavio je nove ostavke.

„Takvih slučajeva kao Marko Korać biće bar desetak. Ljudi će podnositi ostavke jednog dana, a na njihovo mesto će doći neko drugi“, izjavio je Vučić.

Dodao je da time stranka ne gubi poslanička mesta jer ih popunjavaju drugi predstavnici iste političke organizacije.

Vučić je uporedio izveštavanje o ostavci Marka Koraća sa informacijom o odlasku Dejana Bodiroge iz Narodne skupštine.

„Evo kako je Bodiroga napustio. To je poslednja vest“, rekao je Vučić.

Na odgovor voditeljke da će i o Bodiroginoj ostavci biti reči, Vučić je ocenio da se odlazak poslanika različitih političkih opcija ne predstavlja na isti način.

„Baš ih briga, radiće nešto drugo. Neko drugi dolazi. I kakve to veze ima sa rasipanjem? Ali to ih nećete pitati na taj način i to niste objavili na način na koji ste objavili vest o Marku Koraću“, izjavio je.

Vučić je dodao da ima veliko političko iskustvo i da ume da prepozna, kako je naveo, pokušaje da se kroz pojedinačne ostavke predstavi slika o slabljenju SNS.

„Ja sam politički vuk, veteran koji je to sve prošao bezbroj puta. Kod mene prevare ne prolaze, kod mene trikovi ne prolaze“, rekao je.

Stranka je danas čvršća nego 2000. godine

Govoreći o stanju u SNS nakon izbornog poraza, Vučić je ocenio da je stranačka organizacija stabilna uprkos odlasku pojedinih članova.

„Mi se držimo mnogo čvršće nego što smo se držali 2000. godine. I veoma sam ponosan na njihovu hrabrost, bez obzira na to koliko im je teško“, rekao je.

Dodao je da je, prema njegovoj oceni, članovima SNS posebno teško zbog političkih i društvenih prilika u Srbiji nakon promene vlasti.

„A najteže je ljudima što vide da će sve da se raspada pred našim očima“, naveo je Vučić.

Kritike stručnosti predstavnika nove parlamentarne većine

Vučić se potom osvrnuo na petodnevno zasedanje Narodne skupštine, iznoseći kritike na račun pojedinih predstavnika nove vlasti.

On je ocenio da su se tokom rasprava pokazali nedostaci u poznavanju nadležnosti parlamenta i budžetskih pitanja.

„Ja sam se tih pet dana u Narodnoj skupštini uverio. Pričali su nam struka, struka, struka“, rekao je Vučić.

Kao primer pomenuo je izlaganje Kokanovića o reviziji poljoprivrednog budžeta.

„Kada je počeo Kokanović da mi objašnjava kako će on da vrši reviziju budžeta poljoprivrede, ja sam rekao sebi: E, Srbijo, koliko li si nesrećna kad si ovaj trenutak dočekala“, izjavio je.

Kritikovao je i poslanika Ramadanović iz Novog Pazara, osporavajući njeno poznavanje pitanja budžeta i javnih finansija.

Vučić je ponovo pomenuo i ranije skupštinske polemike o akademskim zvanjima, ocenjujući da pojedini predstavnici većine ne pokazuju stručnost na koju su se pozivali.

„Dođu takva vremena, dođu takva vremena kada vam talog i mulj predstave kao iskru budućnosti i najveću nadu. Srećom, ponekad i nažalost, tome brzo dođe kraj“, rekao je Vučić.

O predsedničkim izborima: Ako stranka prihvati moj stav, neću izaći na glasanje

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da, ukoliko Srpska napredna stranka prihvati njegov predlog da ne učestvuje na predsedničkim izborima zakazanim za 27. decembar, ni on lično neće izaći na glasanje.

Voditeljka je podsetila da je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ na parlamentarnim izborima osvojila 731.323 glasa i upitala kome bi ti glasovi mogli da pripadnu na predsedničkim izborima ukoliko SNS ne bude imao svog kandidata.

Kao moguće kandidate pomenula je Branimira Nestorovića, Bogoljuba Karića i Ivicu Dačića, uz napomenu da se SPS još nije izjasnio o kandidaturi.

Vučić je odgovorio da ga ne zanima procenjivanje raspodele glasova, već suština političkog delovanja.

„Moj problem je uvek kada moram da odgovaram na takozvana tehnička politička pitanja, a ne na suštinska. Mene interesuje suština politike. Šta je to, sem egzibicionizma, što ti ljudi dobijaju?“, upitao je.

Dodao je da pojedini kandidati mogu osvojiti nekoliko procenata glasova, ali je postavio pitanje političkog značaja takvog rezultata.

„Super, dobiće tri, četiri, pet odsto, a dobiće neko i sedam odsto. Šta je dobit?“, rekao je Vučić.

O Saičić: Ako to nazivate pobedom u ovakvim izbornim uslovima, pobediće

Na konstataciju voditeljke da bi eventualno neučešće SNS praktično omogućilo predsedničkom kandidatu Radomiru Sajčiću da pobedi, Vučić je odgovorio da takav ishod posmatra u kontekstu izbornih uslova.

„Ako vi to nazivate pobedom u ovakvim izbornim uslovima, da, pobediće, kažem, sa većim procentom nego Lukašenko. Što će valjda biti najbolji dokaz demokratije u Srbiji“, rekao je Vučić, komentarišući mogućnost visokog izbornog rezultata.

Odluku o glasanju prepustiće svakom građaninu

Vučić je ponovio da je njegov lični stav da SNS ne treba da učestvuje na predsedničkim izborima, ali da o tome tek treba da odluče stranački organi.

„Ljudi neka sami razmisle tog dana. Ako budu prihvatili ljudi u našoj stranci, ja ću da sedim negde i neću da izlazim na izbore“, rekao je.

Naglasio je da ne namerava da određuje drugim građanima kako će postupiti.

„Šta će drugi ljudi da rade? Svako je vlastan da uradi šta god želi. I da sam jedini na svetu, jedini u celoj zemlji koji neću da izađem na izbore“, izjavio je Vučić.

O mogućem bojkotu izbora i hapšenju Dragana J. Vučićevića

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da njegova politička opcija ranije nije bojkotovala izbore dok je bila u opoziciji, ali da sada postoje okolnosti zbog kojih se lično protivi učešću SNS na predsedničkim izborima 27. decembra.

Kao jedan od ključnih razloga ponovo je naveo hapšenje novinara Dragana J. Vučićevića, tvrdeći da je postupanje prema njemu bilo neprimereno.

„Nikada u ovoj zemlji nije bio uhapšen neko zato što je rekao da je izložen talačkoj krizi, a u stvari je bio u mnogo težoj situaciji, a onda je uz sve fanfare ovog sveta na najbrutalniji način uhapšen“, rekao je Vučić.

On je naglasio da Vučićević ima šestoro dece i kritikovao uslove njegovog pritvora.

„Njegovo šestoro dece ostavljeno je bez oca koji je pritvoren“, rekao je Vučić.

Tvrdnje o pritvorskim uslovima i pretnjama

Vučić je izneo i tvrdnje o osobama sa kojima je Dragan J. Vučićević smešten u pritvorskoj jedinici, kao i o navodnim pretnjama.

„Pa ga stave u sobu sa nekim ko je pucao na onog Alibega, pa mu onda jedan od braće Budimir viče sa drugog prozora u CZ-u. A sve znate kako se to radi i po čijem nalogu se to radi“, izjavio je.

On je ocenio da se takvim postupanjem pokušava izvršiti pritisak na ljude koji imaju drugačije političke stavove.

„I sve kako mislite da ćete da srušite volju slobodnomislećih i drugačijih ljudi“, rekao je Vučić.

Dodao je da su za njega sloboda mišljenja i pravo na politički izbor važniji od pojedinačnih izbornih rezultata.

Polemika o Kariću i Nestoroviću i uticaju na uređivačku politiku Kurira

Potom je kritikovao način na koji Kurir televizija predstavlja moguće predsedničke kandidate.

„Ja vidim da ćete vi da gurate sve Nestoroviće, Kariće i sve druge“, rekao je Vučić.

Na pitanje voditeljke da li se njegova kritika odnosi na njih lično, odgovorio je da misli na televiziju.

„Mislim, između ostalog, na vašu kuću, da bih samo to primetio. Znam ja kako stižu nalozi iz parka i nemam nikakav problem sa tim“, izjavio je.

Kada je voditeljka napomenula da Branimir Nestorović i Bogoljub Karić nisu povezani sa parkom, Vučić je precizirao na šta misli.

„Iz Pionirskog parka, gde ‘Studentska lista’ kaže kako će da se ponaša prema svima, koja je dozvoljena opozicija, a ko nije“, rekao je Vučić.

"Ako SNS odluči da izađe na izbore, podržaću njenog kandidata"

Vučić je na kraju ovog dela razgovora razjasnio kako će postupiti ukoliko stranački organi odluče da SNS ipak učestvuje na predsedničkim izborima.

Iako se lično protivi izlasku na izbore, naglasio je da će poštovati odluku većine.

„Možda će i da pobede, čestitam im, želim im sve najbolje“, rekao je, govoreći o drugim predsedničkim kandidatima.

Potom je dodao:

„A možda će i moja stranka, ako moja stranka donese odluku da idemo na izbore, ja ću, bez obzira što ću glasati protiv te odluke, morati da izađem na izbore i glasam za kandidata kojeg naša stranka podrži.“

Time je precizirao da njegov lični stav protiv učešća na izborima ne znači da neće podržati kandidata SNS ukoliko stranački organi donesu drugačiju odluku.

Kandidatura za predsednika SNS još nije potvrđena, odluka posle izjašnjavanja opštinskih odbora

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da je moguće da bude kandidat za predsednika Srpske napredne stranke na stranačkoj skupštini 13. decembra, ali da konačna odluka još nije doneta.

Na pitanje da li se očekuje da ponovo bude kandidovan i izabran na čelo SNS, Vučić je odgovorio da je takav razvoj događaja relativno očekivan, ali da u ovom trenutku ne može da ga potvrdi.

„To je relativno očekivano, a da li će biti, ne mogu da kažem, zato što mislim da se do petog ili šestog primaju kandidature i izjašnjavanja opštinskih odbora“, rekao je Vučić.

On je naveo da će o tome više moći da govori kada bude poznat stav opštinskih odbora, kao i nakon stranačke skupštine zakazane za 13. decembar.

O mogućem napuštanju poslaničke klupe: Ne moram do kraja života da budem na funkciji

Govoreći o svom budućem političkom angažmanu, Vučić je ponovio da ne namerava da po svaku cenu ostane na nekoj javnoj funkciji.

Voditeljka ga je podsetila na raniju izjavu da se neće dugo zadržati u poslaničkoj klupi i da želi da omogući mlađim članovima stranke da preuzmu značajniju ulogu.

Vučić je odgovorio da SNS ima veliki broj mladih ljudi i studenata, za koje smatra da predstavljaju budućnost stranke.

„Kod nas zaista imamo mnogo mladih ljudi, za razliku od liste ‘Studenti pobeđuju’, gde ne postoje mladi ljudi. Ne postoji tamo bukvalno nijedan mlad čovek“, rekao je Vučić.

Kao primer mladih članova svoje političke organizacije pomenuo je Mariju Simović.

„Pred tim ljudima je budućnost“, istakao je.

Vučić je dodao da su se, prema njegovoj oceni, pokazale netačnim tvrdnje političkih protivnika da će posle izbornog poraza napustiti zemlju ili odbiti da prizna rezultate.

„Ja ne mislim da je potrebno da budem do kraja života na nekoj funkciji, na nekom mestu. Samo želim da pomognem ljudima i da najveći deo tereta u ovom trenutku prihvatim na sebi“, izjavio je.

"Moja procena je bila pogrešna"

Vučić je ponovio da sebe smatra najodgovornijim za poraz njegove političke opcije na parlamentarnim izborima.

„Ja sam najodgovorniji za poraz. Za mene je to veliki poraz, za mene je to poraz Srbije“, rekao je.

On je ocenio da su građani na izborima odbacili politiku koju je predstavljao, uprkos rezultatima koje je, prema njegovim rečima, prethodna vlast ostvarila u ekonomiji i infrastrukturi.

Govoreći o tom periodu, pomenuo je povećanje plata i penzija, izgradnju puteva, škola, bolnica, kliničkih centara i naučno-tehnoloških parkova, kao i ponovno otvaranje Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti.

Vučić je naglasio da odgovornost za pogrešnu procenu izbornog raspoloženja ne prebacuje na istraživače javnog mnjenja.

„Na kraju, ja sam kriv, moja loša procena“, rekao je.

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Na pitanje o odgovornosti agencija koje su sprovodile istraživanja, odgovorio je:

„Nije pitanje bilo raznih istraživača, moja je procena najvažnija. Ja sam loše osetio i to je to.“

O pritiscima nakon izbora: Bolje da napadaju mene nego druge ljude

Vučić je izjavio da bi mu, nakon izbornog poraza, bilo najlakše da se povuče iz javnosti, ali da smatra da u sadašnjim okolnostima treba da ostane politički aktivan.

„Najlakše bi mi bilo, i niko me ni za šta ne bi gonio, samo da im se sklonim s očiju“, rekao je.

On je ocenio da su se zahtevi njegovih političkih protivnika promenili nakon što je SNS izgubio vlast.

„Prvo su govorili: Srbija ne može da funkcioniše dok je na vlasti Aleksandar Vučić. Sada vlast ne može da funkcioniše dok je u opoziciji Aleksandar Vučić“, izjavio je.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, deo političkih protivnika želi njegovo potpuno uklanjanje iz javnog života.

„Na kraju će se doći do toga da ništa nigde ne može da funkcioniše dok Aleksandar Vučić pije vodu i diše. Što će reći, rešite taj problem da tog čoveka nema“, rekao je Vučić.

Naveo je da takve poruke sluša već 32 dana, koliko je, prema njegovim rečima, prošlo od izborne pobede nove vlasti.

„Bolje je da oni u ovom trenutku udaraju po meni i da ja budem ta vrsta gromobrana“, izjavio je.

Dodao je da očekuje normalizaciju političkih prilika, nakon čega ga je voditeljka upitala kada bi do toga moglo da dođe.

SNS menja organizacionu strukturu: Veća uloga mladih i stručnih saveta

Lider opozicije Aleksandar Vučić najavio je večeras značajnu reorganizaciju Srpske napredne stranke, koja će obuhvatiti promene u organizacionoj strukturi, veće uključivanje mladih, formiranje stručnih saveta i drugačiji način rada sa članstvom i građanima.

Vučić je rekao da će plan promena detaljnije predstaviti na stranačkoj skupštini zakazanoj za 13. decembar.

„Promenićemo i strukturu organizacije stranke. Imaćemo drugačiju strukturu organizacije stranke, sa drugim telima. Imaćemo naglašenu ulogu omladinske organizacije, ne pro forme, već suštinski“, izjavio je Vučić.

On je objasnio da se SNS ubuduće neće organizovati samo po teritorijalnom principu, odnosno kroz opštinske i mesne odbore.

„Drugi deo organizacije na kojem ćemo posebno da insistiramo jesu takozvani saveti, od saveta za zdravstvo do saveta za sport, za omladinu, za poljoprivredu i sve drugo“, rekao je.

Prema njegovim rečima, cilj je okupljanje stručnih ljudi u različitim oblastima, uključujući i lokalni nivo.

Manji pritisak koordinatora, više razgovora sa građanima

Vučić je najavio promene u načinu rada stranačkih koordinatora, navodeći da njihova uloga ne bi trebalo da se svodi na organizovanje štandova, mitinga i drugih stranačkih aktivnosti.

„Da ti ljudi na lokalnom nivou ne budu pod prismotrom i pritiskom koordinatora“, rekao je Vučić.

Dodao je da će koordinatori koji su dobro radili i dalje moći da doprinesu stranci kroz njene organe, uključujući Izvršni odbor.

„Ali da više to ne bude te vrste pritiska na ljude, u kojem samo kažete: morate da izađete sa štandom, da izvedete toliko i toliko ljudi na miting i tako dalje. Ne, morate da razgovarate sa ljudima, morate njih da čujete širom Srbije“, istakao je.

Najavio je i značajniju ulogu stranačkih tela koja će se baviti međunarodnim odnosima.

„Imaćemo značajniji deo stranke koji će se baviti spoljnim poslovima, radom sa međunarodnim organizacijama, sa drugim zemljama. Mnogo, mnogo promena nas čeka, ali to ćete moći da čujete sve 13.“, rekao je Vučić.

Očekuje razilaženja unutar pokreta koji je osvojio vlast

Govoreći o budućim političkim odnosima, Vučić je izneo procenu da će unutar pokreta iz kojeg je nastala nova vlast doći do formiranja više političkih stranaka.

„Neće skoro“, odgovorio je na pitanje kada očekuje normalizaciju političkih prilika.

Prema njegovoj proceni, iz pokreta će nastati levičarske i centrističke stranke, dok će deo desno orijentisanih birača i političkih aktera biti razočaran i okrenuti se drugim organizacijama.

On je naglasio da će budućnost SNS zavisiti i od sposobnosti stranke da sprovede unutrašnje reforme.

„Pitanje je za sve nas koliko ćemo biti dovoljno ozbiljni da pristupimo našim unutrašnjim reformama, da sebe promenimo, da pokušamo da pokažemo da jesmo drugačiji, da smo naučili iz sopstvenih grešaka i prošlosti“, rekao je Vučić.

Dodao je da je potrebno uključiti što više novih i mladih ljudi koji mogu da steknu poverenje građana.

O televizijskim duelima: Nudio sam razgovor još tokom kampanje

Na pitanje voditeljke da li su on i njegove stranačke kolege spremni da učestvuju u televizijskim debatama sa političkim protivnicima, Vučić je odgovorio da je takve razgovore predlagao još tokom izborne kampanje.

„Ja sam nudio razgovor njihovom prvom na listi i duel od početka kampanje, pa to nisu prihvatili“, rekao je Vučić.

On je ocenio da predstavnici političkih protivnika nisu bili zainteresovani za neposrednu razmenu argumenata.

„Mi smo uvek za to bili spremni i nikakav problem sa tim nismo imali“, naveo je.

Prema njegovoj oceni, kampanja političkih protivnika bila je zasnovana na negativnim emocijama, kritikama prethodne vlasti i osporavanju njenih rezultata.

Kritike ekonomske politike vlasti: Čekam obećanu četvorodnevnu radnu nedelju

Vučić je ocenio da će građani u narednim mesecima moći jasnije da sagledaju rezultate rada nove vlasti.

„To će se dogoditi već za dva-tri meseca, to ćete moći da vidite. A posebno ćete moći za sedam-osam meseci“, rekao je.

On je izneo mišljenje da će početna podrška novoj vlasti vremenom oslabiti kada se politička očekivanja suoče sa svakodnevnim problemima.

„I zaljubljenost, kao i velika mržnja, traje određeno vreme. Ali ta strast prođe. A onda kad se dohvatite realnog života, onda su stvari već mnogo drugačije“, izjavio je.

Vučić je ocenio da će se tada otvoriti pitanja ispunjavanja predizbornih obećanja.

„Svakoga dana ćete moći da vidite koliko je njihovo neznanje, moći ćete da vidite bezbroj rupa, bezbroj problema, bezbroj neispunjenih obećanja“, rekao je.

Posebno je pomenuo najavu četvorodnevne radne nedelje sa sedmočasovnim radnim danom.

„Ovo ja čekam kada će da ispune obećanje o četvorodnevnoj radnoj nedelji puta sedam sati. Da vidim samo kada će to ispuniti“, izjavio je Vučić.

Pomenuo je i najavljeni drugačiji ekonomski model, reformu javnog sektora i borbu protiv korupcije, dovodeći u pitanje mogućnost njihove realizacije.