POSVEĆENI REZOLUCIJI 1244: Predstavnici KFOR-a i Vojske Srbije sastali se u Prištini
PREDSTAVNICI Zajedničke komisije za sprovođenje saradnje KFOR-a i Vojske Srbije sastali su se u kampu „Film siti” u Prištini kako bi razgovarali o saradnji i koordinaciji duž administrativne linije.
Kako je saopšteno, predstavnici Zajedničke komisije za sprovođenje misije KFOR, koju predvodi NATO, održali su sastanak sa kolegama iz Vojske Srbije u kampu „Film siti” u Prištini.
Navodi se da postojeći aranžmani i dalje predstavljaju čvrst okvir za saradnju i koordinaciju dve strane.
- Kroz rad Zajedničke komisije za sprovođenje, KFOR i Vojska Srbije održavaju odnose zasnovane na profesionalizmu i uzajamnom poštovanju, što omogućava transparentnu i pravovremenu komunikaciju o svim pitanjima koja se odnose na administrativnu liniju i sprovođenje Vojno-tehničkog sporazuma - navodi se u saopštenju ove misije i dodaje da KFOR ostaje u u potpunosti posvećen izvršavanju mandata zasnovanog na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, profesionalno i nepristrasno, u svakom trenutku.
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