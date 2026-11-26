Odlukom suda glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću određen je pritvor u trajanju do 30 dana.

TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr





Vučićević je izneo svoju odbranu i negirao krivicu koja mu se stavlja na teret.

Advokat Boris Bogdanović, koji zastupa glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića, izjavio je da će odbrana uložiti žalbu na odluku suda kojom je Vučićeviću određen pritvor u trajanju do 30 dana.

Naime, Bogdanović je nakon što mu je uručeno rešenje o pritvoru rekao da još nije imao dovoljno vremena da se detaljno upozna sa obrazloženjem odluke, ali je potvrdio da će pravni tim nastaviti borbu.



- Nama je sada uručeno to rešenje, ali iskreno govoreći, nisam u prilici da se detaljnije izjašnjavam o tome, jer je potrebno vreme da se upoznamo sa njegovim sadržajem. Videćemo šta tačno piše i koji su razlozi. Svakako ćemo se žaliti - rekao je Bogdanović za Informer TV.

Govoreći o današnjem postupku, koji je trajao gotovo 12 sati, advokat je ocenio da je čitav slučaj veoma neobičan i nestandardan.

- Mislim da je ceo slučaj vrlo nestandardan, vrlo neobičan i, ako mogu da kažem, skoro na granici nečeg nečuvenog. Posebno ovo poslednje. Uobičajeno vreme za koje sud odlučuje o tome da li će odrediti pritvor ili ne traje, oko sat vremena. Ovde je to potrajalo više od tri sata, zbog čega zaista ne znam šta bih komentarisao - naveo je advokat.



Uskoro opširnije

Bogdanović je istakao da je dan bio naporan i da ishod nije bio onakav kakav je odbrana očekivala, ali je poručio da će nastaviti da se bori, uveren u snagu argumenata pravnog tima.