SRPSKA LISTA SA UNMIK-OM: Razgovori o zaštiti prava SPC i položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji
PREDSTAVNICI Srpske liste sastali su se danas u sedištu stranke sa predstavnicima UNMIK-a, sa kojima su razgovarali o aktuelnoj političko-bezbednosnoj situaciji i položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Tokom sastanka, kako se navodi u saopštenju za javnost, izrazili su zahvalnost na iscrpnom izveštaju predstavljenom pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija koji je ukazao na težak položaj srpskog naroda.
- Posebno smo ukazali na nastavak pritisaka na srpski narod, zabrinutost povodom zakona o centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe kojim se ugrožava imovina i pravo Srpske pravoslavne crkve, kao i na neosnovana hapšenja Srba, rušenje kuća i druge postupke koji dodatno ugrožavaju osećaj sigurnosti i uslove za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima - navodi se u saopštenju za javnost Srpske liste.
Dodaje se da su predstavnici liste istakli puno poštovanje mandata UNMIK-a i značaja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Na sastanku je iskazana i obostrana saglasnost o potrebi nastavka redovne i konstruktivne komunikacije, imajući u vidu da je Srpska lista, sa devet poslanika, deset gradonačelnika i predstavnicima u deset skupština opština, legalan i legitiman politički predstavnik srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
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