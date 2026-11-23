VALENTIK FICU: "Bilo bi dobro da prvo pogleda šta se dešava u Slovačkoj"
POTPREDSEDNICA Narodne skupštine Sara Valentik izjavila je za Danas da premijer Slovačke Robert Fico prvo treba da pogleda šta se dešava u njegovoj zemlji, pre nego što ocenjuje nivo demokratije u nekoj drugoj državi, u ovom slučaju Srbiji.
Sara Valentik koja dolazi iz slovačke nacionalne zajednice u Srbiji rekla je da je "pomalo neobično" da Fico danas poziva Evropsku komisiju da obrati pažnju na stanje vladavine prava u Srbiji, a da je pre samo mesec dana u Novom Sadu pružao otvorenu podršku Aleksandru Vučiću.
- S druge strane ne treba zaboraviti da se i u Slovačkoj dešavaju slične stvari. Mnoge političke poteze koje smo godinama gledali u Srbiji danas prepoznajemo i u politici Roberta Fica u Slovačkoj, posebno kada je reč o odnosu prema institucijama, medijima i političkim protivnicima. Zato mislim da bi bilo dobro da Fico prvo pogleda šta se dešava u njegovoj zemlji. Ne možete se zalagati za vladavinu prava u jednoj državi, a istovremeno zanemarivati iste probleme kod kuće. Demokratija i vladavina prava moraju da važe za sve, bez dvostrukih standarda - kazala je Valentik.
U svom obraćanju na Fejsbuku, Fico je izjavio da bi Evropska komisija (EK) trebalo da nadgleda trenutnu postizbornu situaciju u Srbiji jer, kako tvrdi, "vladavina prava dolazi do svog kraja".
Naveo je da je trenutna politička situacija u Srbiji slična onoj u Slovačkoj od 2020. do 2023. godine, tokom vlada Igora Matoviča, Eduarda Hegera i Ljudovita Odora, kada je, kako tvrdi, krivično pravo grubo zloupotrebljavano sa ciljem eliminisanja političkih protivnika.
Fico je u svom obraćanju dodao da pažnja može da se obrati "kako bi se osiguralo da se u Srbiji ne dogode tragedije poput onih u Slovačkoj – kao što su slučajevi bivšeg šefa policije generala Milana Lučanskog ili advokata Ljubomira Krivočenka, koji je u pritvoru ostavljen da se uguši usled kovida".
Pozvao je EK da, kao preventivnu meru, prati situaciju u Srbiji i optužio je da je u prošlosti "ignorisala" situaciju u Slovačkoj, te ocenio da „opozicioni političari iz Srbije imaju pravo na međunarodnu zaštitu ukoliko principi vladavine prava zataje“.
(Blic)
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