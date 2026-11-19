OGLASIO SE ANDREJ PLENKOVIĆ: Hrvatski premijer otkrio šta očekuje od nove vlasti u Srbiji
HRVATSKA od Srbije očekuje obnovu dijaloga o pitanju nestalih u poslednjem ratu, izjavio je danas hrvatski premijer Andrej Plenković na otvorenom delu sednice Vlade.
Plenković je ponovio da je pronalazak nestalih i dalje jedan od državnih prioriteta.
- Nakon formiranja nove vlade u Srbiji očekujemo obnovu dijaloga u skladu s više puta naznačenim temama i informacijama koje Hrvatska dostavlja različitim poverenstvima s druge strane. Očekujemo da se te informacije, koje zasigurno poseduje državni aparat Srbije, dostave Hrvatskoj kako bismo nastavili potragu za nestalima - rekao je Plenković.
Plenković je o očekivanjima od nove vlade Srbije po pitanju nestalih govorio i juče na obeležavanju 35. godišnjice pada Vukovara.
Plenković je ponovio i da Hrvatska traga za još 1.725., kao i da su u desetogodišnjem mandatu njegove vlade pronađeni ostaci više od 350 osoba.
Dodao je da se samo na području Vukovarsko-sremske županije još traga za 450 osoba i da će država nastaviti da ulaže sve napore kako bi njihova sudbina bila rasvetljena, preneli su hrvatski mediji.
(Tanjug)
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