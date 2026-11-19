"ONI SE NISU BORILI DA OSLOBODE SEBE, NEGO DA POROBE DRUGE": Vučević o novoj vlasti i isključivanju opozicije iz skupštinskih tela (VIDEO)
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, objavio je na društvenoj mreži Iks snimak svog obraćanja u Narodnoj skupštini Srbije, uz poruku: "Oni se nisu borili da oslobode sebe, nego da porobe druge i sada svoj plan sprovode u delo".
Vučević je u obraćanju oštro kritikovao političke protivnike, ocenjujući da ono što se predstavlja kao oslobođenje zapravo predstavlja revoluciju čiji su rezultat, kako tvrdi, pritisci, progoni i ograničavanje slobode govora.
- Ne oslobođenje, nego revolucija, zato ne vidite osmehe na licima građana Srbije. Iako je pobeda čista na ovoj strani, ali niko nije doživeo to kao olakšanje jer su posle toga naišli crni dani. Ne dani oslobođenja, nego dani pritiska, progona, zatvaranja televizija, uživanja u zabrani javne reči - rekao je Vučević.
Posebno je kritikovao odluku o uskraćivanju mesta predstavnicima jedne političke liste u skupštinskim telima, ističući da se time, prema njegovoj oceni, gotovo 40 odsto građana Srbije stavlja u neravnopravan položaj.
- A vrhunac svega toga je ovo što smo čuli u parlamentu, da po prvi put jedna politička lista, građani Srbije, njih gotovo 40 odsto, nisu građani jednako vredni, sa jednakim pravima, pošto će neko dekretom reći da 40 odsto građana, prirodno to je i više, nemaju pravo da njihovi predstavnici učestvuju u telima Narodne skupštine Srbije - poručio je Vučević.
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