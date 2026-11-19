LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja na današem zasedanju Skupštine Srbije, izneo detaljne podatke i obelodanio kako su to poslanici Studentske liste dok su hulili i rušili Srbiju u isto vreme od nje uzimali milione dinara.

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- Da vidite, ljudi, ovde je reč o jednom parazitskom sloju. I ovde ne pričam o studentima blokaderima. Studenti blokaderi su imali svoje ideale, verovali u njih, nisu želeli da vide koliki je upliv spolja i kolika je želja spoljnih faktora da dođe do promene vlasti. Ali to niste vi. Najvećim delom paraziti na državnoj kasi, gotovo svi preletači. I svi pripadnici, ne samo današnjeg režima, već i jednog od bivših režima.

Evo, samo da vidite koliko oni poštuju državu, i da vidite koliko vole državne pare. Ovog puta ću da govorim: ja sam mislio da kod njih nema ni jednog poljoprivrednika, jer nisam mogao da računam ovog sa malim odmorom, jer je on postao veliki biznismen. U međuvremenu klepa, klepa malo ove, malo one, pa gde stigne i kako stigne. Ali bukvalno je tako. Ali pogledajte, dragi narodni poslanici, sledeće podatke, da čujete.

Siguran sam da niste čuli za ovo. Gospodin Zlatko Kokanović iz Gornjih Nedeljica uzeo je 20 miliona dinara od države. 20 miliona dinara od države, samo za subvencije. Baš odvratna ta Vučićeva država, i baš loša politika kad je toliko para mogao da uzme. I sve mu smešno. Hteo je on i više, nego nije mogao da opravda ovo što je trošio. Pa je onda nastavio, pa je onda nastavio da klepa ove nevladine organizacije i sve druge. Milan Bogunović, Banatsko Karađorđevo, 13,5 miliona dinara, plus 46. 348 evra iz Iparda.

Foto: N. Skenderija

Saša Tomas Ćapi, vojvoda Stepa. On, inače, je potrčko tajkuna Petra Matijevića, ali sam je dobio bez tajkuna 1,5 miliona dinara, a pošto zapravo radi za Petra Matijevića, koji je u tom trenutku primio 17 miliona dinara. Aleksandar Vasov u siromašnom Dimitrovgradu, siromašnom Dimitrovgradu, država Srbija dodelila 13 miliona dinara.

Samo da razumete, poštovani građani Srbije, reč je o ovom parazitskom sloju poslanika iz Studentske liste koji sede ovde, a koji su se ovako navalili na grbaču države i na grbaču našeg naroda, i sav ovaj novac uzimali od našeg naroda.

Aleksandar Čupić, 6,7 miliona dinara. Sitnica, to je 57, 58 hiljada evra, i to ne može da pokrije ni 2% samo njegovih stambenih latifundija vrednosti. Tako da mi je baš interesantno kako i na koji način je sve to stekao, kako i na koji način je to sve zaradio. Dragan Bogojević, Banatsko Novo Selo, 6 miliona dinara, "ne valja država". Dejan Ivanišević, Kisač, 3,5 miliona dinara, "zdravo Deki". Đoka Ćurčić, Vilovo, 2,5 miliona, "zdravo Đoko".

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Živi i zdravi bili. Loša vam država, zato ste je rušili tako. Sara Valentik, to vam je budući potpredsednik. Bački Petrovac, 500 hiljada, i Mladen Krstić u siromašnom Aleksincu, kako kažete, 200 hiljada, ukupno 9,1 milion dinara. Sitnica. Dakle, 800 hiljada evra, klepili ste od države i išli i vikali kako je država loša i kako ništa ne valja.

I vas da pozdravim, gospođo Bulatović, dugo se nismo videli. Sve najbolje vam želim. Baš mi je drago da vas vidim u Narodnoj skupštini. Nekad smo, nekad smo u istim redovima bili. A Milan Zdravković, Mašinski fakultet, Niš. Gde je Milan? Gde je Milanče? Evo, evo, čovek u prvom redu... Gospodine, znamo se tako. Milanče! Milanče, 300.000 evra, Milanče! 300 000 evra od države! I to iz Fonda za nauku, i to 2023. godine, za portal otvorene istraživačke infrastrukture. 300.000 evra, Milanče, od zločinačke Vučićeve države.

Vi ste najgori parazitski sloj koji je ova država ikada imala. A još ste dobijali para, nije ovo sve. Evo, od Ministarstva nauke, za portal koji ne postoji. Opa. A to je dodatak bio! Ja sam mislio da je ovo bilo za to. To je bio dodatak. A taj portal i ne postoji. Pa sad će da vas uhapse večeras. Neće, oni su Studentska lista a neće Vi ste Studentska lista, plenum nije takvu odluku doneo. Drid koji je doneo korist fakultetu može, a vi koji ste klepali pare i sebi u džep stavljali, vi ne možete, je li? Šta li ste radili? A što ste sve vreme ovo radili? Što ste sve vreme obmanjivali - naveo je Vučić.