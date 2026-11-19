ALEKSANDAR Vučić lider opozicije, podsetio je javnost da još uvek nema odgovora na brojna pitanja upućena juče Aleksandru Čupiću, poslaniku Studenstke liste i njihovom predlogu za predsednika Narodne skupštine.

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- Sinoć smo, poštovani narodni poslanici, do 18 čekali da čujemo odgovor jednog od kandidata, kandidata režimske većine, da nam odgovori na brojna postavljena pitanja. Nije se udostojio da odgovori nama, narodnim poslanicima. Izašao je na fejk konferenciju za novinare, namerno sam rekao i upotrebio izraz koji inače ne volim, i posebno što je stranog porekla, ali na najbolji način odslikava ono što je kandidat za predsednika Narodne skupštine uradio. Izašao na konferenciju, nešto je govorio, uglavnom ništa, što ima pravo. A onda, na namešteno pitanje novinara Radio televizije Srbije, koje čak nije bilo ni pitanje, parafraziraću. Dakle: "Mi smo čuli danas da postoje nekakve primedbe, a šta biste vi mogli da kažete o tim primedbama? " Niti smo čuli koje su primedbe, nismo čuli o lažnom zvanju profesora, nismo čuli o latifundijama, odnosno o zgradama kojima raspolažete, i svemu drugom. A onda, kada vam je novinar postavio stvarno pitanje za vaših 7 stanova i druge nekretnine kojima raspolažete, onda ste rekli ono što nas veoma zabrinjava, a to je da ćete da se ponašate u skladu sa poslovnikom, iako poslovnik sa novinarima nema nikakve veze, niti ih obavezuje, niti se na njih primenjuje. Ali vidim da ćete to da radite ovde u Narodnoj skupštini, a to je: "Već sam odgovorio na to pitanje. " Na pitanje: "Ni o čemu? " odgovorio je: "Ništa. " Ali na konkretno pitanje: "O nečemu? " pozvao se na pitanje: "Ni o čemu? " da bi ponovo odgovorio: "Ništa". Vi ste sami sebi komšija, nema drugih. Sve što ste radili bila je jedna velika prevara. Ja nemam peti deo imovine kojom vi raspolažete. A ja mnogo korumpiran, a vi mnogo pošteni. Odakle vam zgrade, hladnjače - kazao je Vučić.

Narodni poslanik i kandidat poslaničke grupe "Studentska lista" za predsednika parlamenta, Aleksandar Čupić, izjavio je večeras da će, po zakonu, podneti izveštaj o svojoj imovini Agenciji za sprečavanje korupcije.

Na pitanje novinara da li suštinski odbacuje sve što je tokom sednice o njemu lično, ali i o ostalim kandidatima studentske liste izneo Aleksandar Vučić, Čupić je odgovorio da neće komentarisati ništa lično.

- Ja neću komentarisati ništa lično. Dakle, tu je svašta nešto izrečeno. Ako tu postoje bilo kakvi elementi protivni zakonu, pa sa zadovoljstvom bi trebalo opozicija da to podnese. Ja ću po zakonu podneti taj izveštaj, kao što ću ga podneti i kad budem završavao sa tom funkcijom. Dakle, to je potpuno jasno. Razlog mog suzdržavanja, bar pričam samo u moje ime, mnoge su se kolege suzdržavale, to nije nimalo jednostavno. Mi nismo iz političkog sveta, mi nismo navikli da se na taj način spekuliše i iznose neistine. Morate da razumete ove ljude pored mene. Dakle, oni nisu bili, možda je teška reč, ali u našem političkom blatu. I ja se njima divim kako su uspeli da iskontrolišu i da ne reaguju na način kako bi većina naših građana reagovala. I mi smo tu zato da shvate i naši građani da se može na takvu retoriku reagovati pristojno - rekao je on.

Na sledeće pitanje novinara da li poseduje 7 stanova i 2 garaže, Čupić je rekao da je već odgovorio na to pitanje.

- Ja ću se sad ponašati, iako nisam još uvek izabran za predsednika Narodne skupštine, kao da jesam. Dakle, vaše pitanje je po istom povredi poslanika. Dakle, postavljate isto pitanje, a ja sam već dao odgovor - rekao je on.