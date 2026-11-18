ČUPIĆA O 7 STANOVA: Neću komentarisati ništa lično, podneću izveštaj Agenciji za sprečavanje korupcije
NARODNI poslanik i kandidat poslaničke grupe "Studentska lista" za predsednika parlamenta, Aleksandar Čupić, izjavio je večeras da će, po zakonu, podneti izveštaj o svojoj imovini Agenciji za sprečavanje korupcije.
Na pitanje novinara da li suštinski odbacuje sve što je tokom sednice o njemu lično, ali i o ostalim kandidatima studentske liste izneo Aleksandar Vučić, Čupić je odgovorio da neće komentarisati ništa lično.
- Ja neću komentarisati ništa lično. Dakle, tu je svašta nešto izrečeno. Ako tu postoje bilo kakvi elementi protivni zakonu, pa sa zadovoljstvom bi trebalo opozicija da to podnese. Ja ću po zakonu podneti taj izveštaj, kao što ću ga podneti i kad budem završavao sa tom funkcijom. Dakle, to je potpuno jasno. Razlog mog suzdržavanja, bar pričam samo u moje ime, mnoge su se kolege suzdržavale, to nije nimalo jednostavno. Mi nismo iz političkog sveta, mi nismo navikli da se na taj način spekuliše i iznose neistine. Morate da razumete ove ljude pored mene. Dakle, oni nisu bili, možda je teška reč, ali u našem političkom blatu. I ja se njima divim kako su uspeli da iskontrolišu i da ne reaguju na način kako bi većina naših građana reagovala. I mi smo tu zato da shvate i naši građani da se može na takvu retoriku reagovati pristojno - rekao je on.
Na sledeće pitanje novinara da li poseduje 7 stanova i 2 garaže, Čupić je rekao da je već odgovorio na to pitanje.
- Ja ću se sad ponašati, iako nisam još uvek izabran za predsednika Narodne skupštine, kao da jesam. Dakle, vaše pitanje je po istom povredi poslanika. Dakle, postavljate isto pitanje, a ja sam već dao odgovor - rekao je on.
Prema njegovim rečima, tokom današnjeg rada Skupštine bio je veliki broj povreda Poslovnika, skretanja sa teme, ličnog obraćanja drugim poslanicima, ličnih uvreda, kleveta.
Preporučujemo
POČELO GLASANjE: Poslanici biraju predsednika Skupštine Srbije (VIDEO)
19. 11. 2026. u 10:03 >> 12:51
DANAS NASTAVAK KONSTITUTIVNE SEDNICE: Rasprava o kandidatima za predsednika Skupštine
19. 11. 2026. u 07:36 >> 09:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)