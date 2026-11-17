Predsedavajući Narodne skupštine Stojan Radenović, kao i šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić pozvali su poslanike Studentske liste da upute izvinjenje poslanici "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Lidiji Vukićević zbog incidenta ispred Narodne skupštine, a poslanik Studentske liste Željko Hubač rekao je da to što se dogodilo poslanici nisu vrednosti koje baštini Studentska lista i da je ta lista protiv svakog nasilja.

Foto: D. Milovanović

Nakon obraćanja Vučića više poslanika Studentske liste je tvrdilo da je prekršen Poslovnik Narodne skupštine, jer Vučić nije opomenut zato što je govorio van teme, a što im je bio i argument zašto Radenović ne može da bude predsednik Narodne skupštine. Vučić je obrazlagao predlog za kandidata za predsednika skupštine, posle čega se obratio Radenović koji je pozvao poslanike većine da osude događaj ispred parlamenta.

- Mnogo vam hvala na lepim rečima koje ste izgovorili o meni, i to me motiviše. Ali bih bio možda i srećniji i zadovoljniji ako bi gospoda sa leve strane bar uputila jedno izvinjenje koleginici Lidiji, jer oni možda nisu ni krivi što je neki njihov navijač to uradio, ali iz pristojnosti i iz poštovanja koleginice koja pripada istoj branši, bio bi red da dođe neko izvinjenje, čak i sa zakašnjenjem - rekao je Radenović.

Šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić reklamirao je povredu Poslovnika, poručivši Radenoviću da je trebalo da prekine Vučića, jer je govorio van teme dnevnog reda.

- Vidite, govor je trajao sat i 40 minuta. Ovaj govornik je govorio dva i po minuta o tački dnevnog reda, od sat i 43 minuta koliko je govor trajao. Drugim rečima, trebalo je da ga opominjete stalno, a vi ga niste opomenuli nijednom. To je vaša stvar, ali to je upravo razlog zbog čega ne možete biti predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, jer ne poštujete Poslovnik - rekao je Bakić.

Vučić je na to rekao da kao ovlašćeni predlagač može da govori neograničeno.

- Ako se držite striktno čitanja biografije, dovoljno je bilo, čak i za tako izuzetnu ličnost kao što je profesor Stojan Radenović, koji vas je zamolio sitnicu: samo da kažete jedno malo, a tako veliko i važno "izvinite" Lidiji Vukićević. I baš ništa nije smešno, jer je reč o vašoj koleginici. Baš ništa nije smešno. Samo vas je zamolio da kažete jedno "izvinite", rekao je Vučić.

Kako je dodao, svako od njih, da je neko dirnuo bilo koga iz Studentske liste ispred parlamenta, dotrčao bi da ih brani.

- To rade časni ljudi. Nečasni ljudi se smeju. I videli smo koliko ih je bilo ispred Narodne skupštine danas kada se tako nešto dogodi. Na to niste reagovali. Dovoljno je bilo samo da kažete:

- U pravu ste, izvinite, to je nedopustivo - rekao je Vučić.

On je ocenio da su sve rekli predstavnici Studentske liste time što su izbegli da kažu - izvini. Poslanik Studentske liste Željko Hubač reklamirao je povredu Poslovnika, član koji kaže da na sednici Narodne skupštine nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku, korišćenje uvredljivih izraza, kao ni iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica.

- Studentska lista 'Studenti pobeđuju' je jasno stavila do znanja da je protiv bilo kakvog nasilja. Mi smo uvek bili protiv prebijanja dece od 15 godina, studenata i bilo koga drugog, kao što smo veliki protivnici bilo kog oblika, ne samo nasilja, već i uvredljivog ponašanja. S tim u vezi, ovo je jasan stav da to što se jutros dogodilo gospođici ili gospođi Vukićević, oprostite ako grešim, nije ono što predstavlja vrednosti koje baštini Studentska lista 'Studenti pobeđuju'", rekao je Hubač. Radenović je potom ponovio da se poslanici poslaničke grupe "Studentska lista" nisu oglasili povodom ijednog sprovedenog nasilja.

- Vaša grupa pa i danas je morala pod hitno da izda saopštenje zbog ovoga što se desilo Lidiji Vukićević", kazao je Radenović.

Dodao je da se nisu oglasili ni nakon upada u televiziju Informer. "Na upad u 'Informer', ni intektualna elita, ni vaša stranka koja ima 140 poslanička mesta nije rekla ni slovo 'a'. Ono što se desilo u 'Informeru' je sramno, da se niste ogradili ni jednom rečenicom, možete to da uradite uskoro", kazao je Radenović.