LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja u Skupštini Srbije na konstitutivnoj sednic novog saziva ukazao na neke od mnogih laži Studentske liste, vezano za izborni dan.

Foto: printskin jutjub ParlamentSrbija

Kako je rekao laž je da je taj dan planirao državni udar, i da ga je u tome sprečila EU.

- Da vam ispričam kako je to izgledalo. Niko me ceo dan nije zvao. Oko 6 sam pozvao jednog da ukažem na nepravilnosti, on mi kaže šta se zbiva u Lazarevcu. Zašto vam ovo govorim, to je kada nemate priliku da odgovorite a optuženi ste za najgore moguće stvari. Uveče mi stižu rezultati, užasni, jer za mene je užasno kada vi pobeđujete jer znam da će Srbija da izgubi, i tek će. Ni sa jednim čovekom nisam razgovarao telefonom. Iste večeri mi ljudi iz EU čestitaju na ponašaju, a te poruke i dalje čuvam. Što vam je trebalo sve vreme da izmišljate te priče? Zar niste mogli da prihvatite pobedu? Zato što ste vi spremali teror. Mene su sačekali, nasrnuli na automobil, hteli da okrenu automobil naopačke, imate o tome službene beleške, ovo sada prvi put govorim - rekao je on.

- Iste večeri i sutradan razgovaram sa Makronom, Meloni, Koštom. Što vam je trebalo to?Podsećamo, u toku je konstitutivna sednica Skupštine Srbije, na kojoj su prethodno potvrđeni su mandati svih 250 narodnih poslanika, čime je konstituisan novi saziv parlamenta.