LIDIJU Vukićević, srpsku glumicu i narodna poslanice liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" simpatizeri Studentske liste polili su jogurtom ispred Skupštine.

Foto: Printskrin

Pogledajte taj trenutak na priloženom video-snimku.

Tim povodom se javnosti obratio i lider opozicije Aleksandar Vučić.

Lidija je tim povodom istakla da joj najteže pada to što je napadnuta u svojoj zemlji od strane Srba.

- Znate, jako se loše osećam zato što sam napadnuta od Srba. Ceo život, i celu svoju karijeru, sam upravo posvetila Srbiji i našem narodu, da ih uveseljavam i da dam ono najbolje od sebe.

Međutim, došli smo u takvu situaciju da danas, ispred Narodne skupštine, vi ne možete, ne samo ovde, ali ovo govorim kao izuzetak, znači, ako ispred Narodne skupštine ne možete da se osećate sigurno, a gde ćete onda i na kom drugom mestu? Ja sam došla i uz sve neartikulisane njihove zvuke i prozivke se nasmejala i pružila, pozdravila ih, jer ljudi imaju pravo da misle drugačije - rekla je ona između ostalog.

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